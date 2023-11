Berlin: Dieser Bezirk ist einer der coolsten Viertel weltweit

Passanten am Abend in Neukölln.

Neukölln kommt weltweit groß raus: Das Stadtmagazin „Time Out“ kürte den Berliner Bezirk zu einem der coolsten Viertel der Welt. „Einst ein kleines Dorf am Rande Berlins, ist Neukölln heute der mit Abstand aufregendste Bezirk der Stadt“, schrieben die Autoren des in London herausgegebenen Online-Magazins. Von Restaurants bis Clubs, Ausstellungen und Spaziermöglichkeiten biete Neukölln alles, hieß es weiter.

Zwischen familiengeführten Lebensmittelläden und guten Cafés zeige Neukölln das „Multikulti-Gefühl“, das für das Viertel prägend sei. „Neukölln zelebriert diese Unterschiede und kämpft auch für sie: Vor dem Rathaus Neukölln oder auf dem Hermannplatz finden oft Proteste und Demonstrationen statt.“

Die Liste des Magazins umfasst insgesamt 40 Viertel in verschiedenen Ländern der Welt. Mit dabei sind Viertel in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Ghana und vielen mehr. Neukölln ist das einzige erwähnte deutsche Viertel.

Neukölln sorgte zuletzt negativ für Aufsehen

Teilnehmer einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstration zünden im Bezirk Neukölln Pyrotechnik.

Foto: Schreiner / DPA Images

Zuletzt stand Neukölln jedoch bundesweit negativ in den Schlagzeilen – wegen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt. So versammelten sich zahlreiche Pro-Palästina-Anhänger auf der Sonnenallee, angestachelt von Aufrufen in Telegram-Gruppen, in denen es unter anderen hieß: „Wir werden Neukölln zu Gaza machen.“ Es kam zu schweren Ausschreitungen, die über Stunden andauerten. Am Ende war die Rede von 194 Festnahmen sowie 65 verletzten Polizisten. Anfang November erschütterten dann zwei Explosionen die Sonnenallee. Eine Kugelbombe verletzte zwei Polizisten und ein fünf Jahre altes Mädchen.

