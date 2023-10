Berlin-Neukölln: Erneut pro-palästinensische Ansammlungen – 400 Polizisten im Einsatz

Auch am Freitag gehen die pro-palästinensischen Ansammlungen in Neukölln weiter. Dieses Mal gibt es allerdings andernorts Solidarität.

Berlin. Vor allem in Neukölln gab es auch am Freitag wieder pro-palästinensische Ansammlungen. Im Bereich Sonnenallee kam es zu kleineren Tumulten. Immer wieder zerstreuten Polizisten die einzelnen Gruppen auf den Bürgersteigen und verboten Ansammlungen. Einige Menschen wurden vorläufig festgenommen. Ähnliche Szenen hatten sich bereits am Mittwoch und Donnerstag in Berlin abgespielt.

In Kreuzberg haben allerdings mehrere Hundert Menschen vor der Synagoge am Fraenkelufer ihre Solidarität mit Israel bekundet. Einige Menschen hatten am Freitagabend Kerzen dabei oder Fahnen und Schilder mit Davidstern. Am Vormittag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Synagoge und ihre Gemeinde als Reaktion auf Terrordrohungen gegen jüdische Einrichtungen besucht.

Polizei mit bis zu 400 Beamten im Einsatz

Die Polizei hatte eine verstärkte Präsenz auf den Straßen in den nächsten Tagen angekündigt – besonders in Neukölln, in Wedding und im Regierungsviertel. Auf der Neuköllner Sonnenallee waren zahlreiche Polizisten mit Helm und viele Mannschaftswagen zu sehen. Nach Polizeiangaben waren am Freitag bis zu 400 Einsatzkräfte unterwegs.

Großeinsatz der Polizei am Freitag am Hermannplatz in Neukölln wegen erhöhter Gefährdungslage.

Wie die Polizei am Freitagabend bekannt gab, stuft sie eine für Samstag geplante Kundgebung auf dem Oranienplatz in Kreuzberg als gefährlich ein und untersagte die Veranstaltung sowie jede Ersatzveranstaltung bis zum 20. Oktober. (dpa)

