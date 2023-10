Darum wurde die Demo vor einem Neuköllner Gymnasium verboten

Am Mittwoch sollte vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium eine Demonstration stattfinden. Sie wurde von der Polizei verboten. Das sind die Gründe.

Mehrere Dutzend Personen versammelten sich am Mittwoch vor der Ernst-Abbe-Schule in Neukölln zu einer Demonstration. Die Versammlung wurde von der Polizei aufgelöst, da sie im Vorfeld verboten worden war.

Berlin. Die von einer Elternsprecherin angemeldete Demonstration unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus, kein Platz für Gewalt“ am Mittwochmittag vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln wurde von der Polizei verboten. Neben Sicherheitsbedenken begründete Martin Stralau, Sprecher der Polizei, das Verbot durch eine mögliche Zweckentfremdung der Demonstration: „Aufgrund der Vorkenntnisse und Erfahrungen der letzten Tage war davon auszugehen, dass diese Kundgebung zweckentfremdet wird, möglicherweise durch Sympathisantinnen und Sympathisanten der Hamas, die hier auch Ausrufe tätigen könnten“, so der Sprecher zur Berliner Morgenpost. Die Polizei befürchte, dass Teilnehmende anderer, verbotener Pro-Palästina-Demonstrationen die Kundgebung vor dem Gymnasium für ihre Zwecke nutzen würden.

Grund für die angemeldete Demonstration vor dem Ernst-Abbe-Gymnasium auf der Sonnenallee war ein Vorfall, bei dem es am Montag zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 61-jährigen Lehrer und einem 15-jährigen Schüler gekommen war. Die Situation eskalierte, da ein weiterer Schüler, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, mit einer Palästina-Flagge auf dem Schulhof erschienen war. Der Schüler soll dem Lehrer zuerst einen Kopfstoß versetzt haben, woraufhin dieser den Schüler geschlagen haben soll, welcher wiederum den Lehrer trat.

Die Ermittlungen zum Vorfall am Montag sind nicht abgeschlossen

Trotz des Verbots versammelten sich am Mittwoch zeitweise 30 bis 40 Menschen vor dem Gymnasium, unter ihnen vor allem Schülerinnen und Schüler, sowie Eltern. Teilweise trugen die Jugendlichen Kufiya-Schals. Es wurden „Free Palestine“-Rufe skandiert und Flyer verteilt. Vereinzelt kam es zur Feststellung von Personalien durch die Polizei, die mit 150 Einsatzkräften vor Ort war. Eine anwesende Mutter beschwerte sich, dass die Schüler ungerecht behandelt worden seien: „Es werden Tatsachen verdreht dargestellt.“ Der Schüler sei nicht vermummt gewesen und hätte sich gewehrt. „Ein Pädagoge hat seinen Schutzbefohlenen geschlagen“, so die aufgebrachte Frau, die weiter die Suspendierung des betreffenden Lehrers forderte.

Lesen Sie weiter:

Polizei unterbindet Demo vor Schule in Neukölln

Vorfall in Neukölln: Handgreiflichkeiten zwischen Lehrer und Schüler

Antisemitismus: Was die Bildungssenatorin dagegen tun will

„Der Vorfall vom Montag wird intensiv aufgearbeitet. Es sind laufende Ermittlungen. Wir haben natürlich auch die Videoaufnahmen, die im Internet kursieren und die diese Kopfnuss nicht zeigen, miteinbezogen“, so Martin Stralau von der Berliner Polizei. „Unsere Annahmen basieren auf Aussagen. Wir werden den Fall ausermitteln und dann zur abschließenden rechtlichen Würdigung an die Staatsanwaltschaft geben.“