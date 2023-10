Berlin: Aus für Jahrhundert-Kneipe in Prenzlauer Berg - „geschlossen für immer“

Sang und klanglos geschlossen: Die Eckkneipe "Höher's Eck" in Prenzlauer Berg hat die Schotten heruntergelassen - und will nie mehr öffnen.

Berlin. Ein Smiley mit tief heruntergezogenen Mundwinkel verkündet die Botschaft, die in Prenzlauer Berg niemand wahrhaben will: „Geschlossen für immer“ prangt an der Preistafel der Jahrhundert-Kneipe Höher‘s Eck im Gleimkiez - zum Entsetzen zahlreicher Passanten. Und auch der Instagram-Account des bedrohten Betriebs verkündet das Aus nach monatelangem Überlebenskampf. Eine der bekanntesten Eck-Kneipen Berlins ist Geschichte.

Was vorangegangen war, ist ein Mietstreit mit den Eigentümern des Gründerzeitgebäudes - beruhend auf Anwohnerbeschwerden wegen Ruhestörung. Vergeblich versuchte Betreiberin Athina Dürre mit ihrem Team, über eine Online-Petition einen Hilferuf auszusenden. Mehr als 11.000 Unterstützer fand die Forderung, das „Höher‘s Eck“ mit einer Verlängerung des Mietvertrags zu retten. Vergeblich, wie sich nun zeigt.

Nun ist nach lautem Online-Kampf ein Stück Kiezkultur still und leise verloren gegangen - ein Trinklokal mit einer Vorgeschichte von rund 120 Jahren. Zuletzt galt die Kneipe als Treffpunkt der queeren Szene, das sowohl hippes Publikum als auch alteingesessene Nachbarn anzog. Selbst ein Rettungsversuch durch das Bezirksamt Pankow wird nun ins Leere laufen. Ein so genannter Kneipengipfel sollte die Schicksale bedrohter Kiezlokale regeln, wie die Bezirksverordneten noch vor der Sommerpause beschlossen hatten. Doch zumindest der Fall des Mietstreits um das „Höher‘s Eck“ hat sich mit der Schließung überholt. Offensichtlich gab es keine Vertragsverlängerung.

Zu laut: Prenzlauer Berg verliert Kneipe mit 120 Jahren Geschichte

Diese Institution verschwindet: Das Höher‘s Eck in Prenzlauer Berg hoffte vergeblich auf einen neuen Mietvertrag

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Denkwürdig bleibt nicht nur so manche Fußball-Großveranstaltung, die hier auf Bildschirmen zu sehen war. Auch der moderate Preis von 3,30 Euro für einen halben Liter Hausbier war im Gleimkiez fast konkurrenzlos günstig. Als nicht überwindbar erwiesen sich die Streitigkeiten mit einer einzelnen Anwohnerin, die beim Hauseigetümer wegen der Lärmentwicklung Mietminderung beantragt haben soll. So ging es beim Konflikt um die Eckkneipe letztlich um einen weiteren Fall von Nachbarschaftsstreitigkeiten, die Lokale in Prenzlauer Berg zunehmend in Bedrängnis bringen. Zuletzt stand auch die Kiez-Bar „Tomsky“ im Winsviertel auf der Kippe - konnte sich aber anders als das „Höher‘s Eck“ mit einer Unterschriftenkampagne retten.

„Wir achten wirklich darauf, dass wir pünktlich um 22 Uhr die Terrasse räumen, wir haben den Raum zugemacht, in dem der Schacht ist, der in die Wohnung der Nachbarin schallt“, hatte Betreiberin Athina Dürre zuletzt erklärt. Selbst der Einbau von Schallschutz auf eigene Kosten stand zur Diskussion. Nun ist klar: Das Diskuttieren war vergebens - der Bierhahn ist versiegt. Für immer, wenn das Preisschild mit dem traurigen Smiley recht behält.

