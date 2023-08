Bericht: Neuer Prozess um Brandanschläge in Neukölln

Berlin. Der Prozess um die rechtsextremen Brandanschläge in Neukölln soll neu aufgerollt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft hat Berufung zum beim Amtsgericht Tiergarten eingelegt, wie Sprecher Sebastian Büchner der Berliner Morgenpost bestätigte.

Er dementierte allerdings einen Bericht der „BZ“, demnach Generalstaatsanwältin Margarete Koppers die Begründung selbst verfasste. „Die Berufungsbegründung wurde entsprechend der bestehenden allgemeinen Weisungslage von der Generalstaatsanwältin gezeichnet, aber nicht selbst verfasst“, so Büchner weiter.

Der Rechtsextremist Tilo P. war angeklagt, 2018 dabei gewesen zu sein, als das Auto des Neuköllner Linken-Politikers Ferat Kocak angezündet wurde. Allerdings wurde er im Dezember 2022 vom Vorwurf der Brandstiftung mangels Beweis freigesprochen , bekam aber dennoch eine Geldstrafe. Was für Richterin Ulrike Hauser damals feststand, war der Tatbestand der Sachbeschädigung in insgesamt acht Fällen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er für das Anbringen von rechtsextremen Schmierereien und Aufklebern wegen Sachbeschädigung zu verurteilen ist und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen á 30 Euro, also 4500 Euro.

Wann der Prozess starten soll. Ist noch unklar. „Die Akten werden entsprechend den üblichen Verfahrensabläufen nun dem Amtsgericht noch einmal zur Kenntnisnahme von der Berufungsbegründung zugeleitet, von dort aus wieder zurückgesandt und dann von der Generalstaatsanwaltschaft dem Landgericht zur weiteren Veranlassung zugeleitet“, sagt Sprecher Büchner. Zur Berufungsbegründung äußerte er sich nicht.

Laut „BZ“ stellt die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Berufungsbegründung nun fest, dass es keine Tatzeugen für die Brandstiftungen gibt und keine DNA-Spuren von Tilo P. gefunden wurden. Lediglich verdächtige Google-Abfragen zu den Wohnorten des Politikers Kocak sowie eine WhatsApp-Nachricht mit dem Autokennzeichen des Linken-Politikers hätten Tilo P. zugeordnet werden können. "Die Gesamtschau ergibt, dass der Angeklagte nach der Kenntniserlangung des Kennzeichens und des Wohnortes zeitnah ziel- und zweckgerichtet handelte", zitierte die Zeitung.

Für die Generalstaatsanwaltschaft sei der Freispruch von Tilo P. "auf einer unvollständigen Beweiswürdigung unter Anwendung überhöhter Anforderungen" des Gerichts erfolgt. Neue Beweise oder Indizien habe Koppers nicht angekündigt. Der Anwalt von Tilo P. sagte gegenüber der BZ: "Die Berufung ist Lyrik und juristische Verbalakrobatik."

