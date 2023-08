Ein Viertel der Berliner Grundschüler kann nicht schwimmen

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch besuchte am Dienstag einen Schwimm-Intensivkurs in der Neuköllner Gropiusstadt.

Berlin. Es klingt zunächst nach einer guten Nachricht: Die Nichtschwimmerquote unter Berliner Grundschülern sinkt. Nach aktuellem Erhebungsstand können 24 Prozent der Drittklässler nicht schwimmen, erklärte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag beim Besuch eines Schwimm-Intensivkurses für Kinder im Kombibad Gropiusstadt. Ein Rückgang um 13 Prozent, denn im vergangenen Jahr lag die entsprechende Quote noch bei 37 Prozent. Allerdings: Vor der Pandemie mit den einhergehenden Lockdowns machte die Gruppe der Nichtschwimmer bei den Drittklässlern lediglich 16 Prozent aus.

Entsprechend ordnete Katharina Günther-Wünsch die Zahlen ein. „Es ist immer noch absolut unbefriedigend, wenn nahezu jedes vierte Kind am Ende der dritten Klasse nicht schwimmen gelernt hat“, sagte die CDU-Politikerin bei der Open-Air-Pressekonferenz in dem Neuköllner Bad. „Damit noch wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler dieses lebenswichtige Ziel erreichen, werden wir unsere Unterstützungsangebote verstetigen und ausbauen.“ Dazu gehören die Schwimmintensivkurse, die seit einigen Jahren für Kinder ab der 3. Klasse in den Ferien angeboten werden. In diesem Jahr besuchten in den ersten drei Wochen der Sommerferien 2048 Berliner Schüler die einwöchigen Schwimmkurse, die in sieben Standorten angeboten werden.

Schwimmunterricht: Vielen Kindern fehlt es an Selbstvertrauen

Eines davon ist das Kombibad Gropiusstadt und eines der Kinder der zehnjährige David. Unter dem aufmerksamen Blick der Bildungssenatorin springt er beherzt ins Wasser, ohne Schwimmhilfe. Nach zwei Schwimmzügen hat er den Beckenrand wieder erreicht und hält sich stolz fest. „Das ist so toll“, strahlt er. Es ist der zweite Tag seines Schwimmkurses, vor dem er ziemliche Angst hatte. „Als er gestern herkam, hat er geweint, weil er sich nicht ins tiefe Wasser traute“, erzählt Schwimmtrainerin Daniela von Hoerschelmann. Jeweils 45 Minuten dauert die tägliche Einheit des fünftägigen Kurses, die Erfolge zeigen sich mitunter sehr schnell. „Viele Kinder haben in der Schule bereits etwas schwimmen gelernt, aber es fehlt ihnen an Selbstvertrauen“, sagt Daniela von Hoerschelmann.

Seit rund dreißig Jahren arbeitet sie als Schwimmlehrerin, gründete den Verein „Neuköllner Schwimmbär“, dessen vorderstes Ziel es ist, die Nichtschwimmerquote unter Kindern zu verringern. Daniela von Hoerschelmann möchte die aktuellen Zahlen der Nichtschwimmer nur zum Teil auf die geschlossenen Hallen und den ausgefallenen Schwimmunterricht während der Pandemie zurückführen. „Die Kinder sind einfach nicht mehr so sportlich wie früher, als sie noch draußen gespielt haben und nicht nur vor ihren Handys saßen“, sagt sie. Zudem spiele die soziale Herkunft eine enorme Rolle, das zeige sich in Neukölln sehr deutlich, wo die Brennpunkte schwerpunktmäßig im Norden liegen: „In Nord-Neukölln haben wir bei den Kindern schätzungsweise 70 bis 80 Prozent Nichtschwimmer, während es im Süden des Bezirks etwa 20 Prozent sein mögen.“

Drei von 3000 Berliner Kindern, die in diesen Sommerferien an den kostenlosen Schwimm-Intensivkursen teilnehmen.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

„Viele Eltern erziehen ihre Kinder zunehmend zur Ängstlichkeit“

Was die Eltern angeht, beobachtet Schwimmlehrerin Daniela von Hoerschelmann zudem eine davon unabhängige Entwicklung, die ihr Sorge bereitet: „Viele Eltern erziehen ihre Kinder zunehmend zur Ängstlichkeit und Unselbstständigkeit“, sagt sie. „Heute rief mich etwa ein Vater an, dessen Kind gestern zum ersten Mal bei uns im Schwimmkurs war. Er hat sich beschwert, dass wir mit den Kindern gleich ins tiefe Wasser gegangen seien, das sei zu gefährlich. Er hat sein Kind wieder abgemeldet.“

Auch Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes, verwies am Dienstag in der Gropiusstadt auf die Verantwortung der Eltern. Oft bekämen Kinder in ihren Familien nicht die nötige Unterstützung, um schwimmen zu lernen. Umso wichtiger seien die Schwimm-Intensivkurse in den Ferien, bei denen sich viele Trainer und Betreuer ehrenamtlich engagierten. Seit diesem Jahr werden die Kurse auch für ältere Schüler der Klassen 7 bis 10 angeboten, auch hier sei der Bedarf groß, besonders Jugendliche mit Fluchtgeschichte besäßen oft keinerlei Schwimmerfahrung.

Bildungssenatorin Günther-Wünsch unterstrich, dass es die kostenlosen Schwimm-Intensivkurse auch in Zukunft in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien geben wird. Sie werden von Landessportbund, Sportjugend, Vereinen, Bäderbetrieben und anderen Beteiligten organisiert und vom Land bezahlt. Die Finanzierung sei im Doppelhaushalt 2024/2025 gesichert, so die Senatorin. In diesen Sommerferien stehen insgesamt 3000 Plätze in den Kursen zur Verfügung.

Das sind die Ziele der Bildungssenatorin

„Als Mutter und Pädagogin ist es mein Wunsch, dass jedes Kind schwimmen lernt“, so Günther-Wünsch. Erstes Ziel müsse aber sein, die Quote auf den Wert vor der Pandemie zu senken. In diesem Zusammenhang kündigte sie an, die Angebote von sogenannten Schulschwimmzentren auszubauen, in denen seit 2019 Trainerinnen und Trainer des Schwimm-Verbands die Lehrkräfte bei der Erteilung des Schwimmunterrichts in den dritten Klassen unterstützen. Ziel sei es, die Qualität zu erhöhen und den Kindern mehr tatsächliche Zeit im Wasser zu ermöglichen, so dass sie schneller schwimmen lernen. „Das ist ein extremer Mehrwert.“

Aktuell existiert das Angebot der Schulschwimmzentren in acht Bezirken. Hier will die Bildungssenatorin nachbessern: „In den Haushaltsverhandlungen haben wir erreicht, dass es zum Ende des kommenden Schuljahres in jedem Berliner Bezirk ein Schulschwimmzentrum geben wird.“