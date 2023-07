Weserstraße: Nächster Abschnitt der Fahrradstraße kommt

Berlin. Die Fahrradstraße auf der Neuköllner Weserstraße gehört zu den beliebtesten Radstrecken Neuköllns – nun wird ein weiteres Stück ausgebaut. Ab 31. Juli beginnen die Bauarbeiten am zweiten Bauabschnitt von der Fuldastraße bis zur Innstraße. Das kündigte Neuköllns Verkehrsstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) jetzt an. Eine sogenannte Quersperre soll an der Elbestraße den Durchgangsverkehr unterbrechen und die Nutzung der Fahrradstraße sicherer und komfortabler machen. Eine ähnliche Sperre gibt es bereits an der Ecke Weichselstraße. Der erste Teil der Weserstraße als Fahrradstraße war im Dezember auf etwa 600 Metern zwischen Fulda- und Pannierstraße eingerichtet worden.

Die Bauarbeiten für den insgesamt 590 Meter langen zweiten Abschnitt beginnen im Bereich zwischen Inn- und Wildenbruchstraße. Ab dem Winter soll dann im Bereich zwischen Wildenbruch- und Fuldastraße gebaut und der Anschluss an den bereits fertiggestellten Abschnitt hergestellt werden.

Rücksicht auf Kinderspielplatz und Kneipengänger

Grund für die Verzögerung sei, dass man während der Sommerferien Rücksicht nehmen wolle auf die den Spielplatz und die vielen Restaurants und Cafés zwischen Fulda- und Wildenbruchstraße. „Die Nutzer und Nutzerinnen sollen während der schönen Jahreszeit nicht belastet werden“, so Biedermann in seiner Mitteilung.

Für die Bauarbeiten zwischen Inn- und Wildenbruchstraße wird der Straßenabschnitt vollständig gesperrt. Rettungswege und Müllabfuhr bleiben zwar gewährleistet, Durchgangsverkehr ist aber nicht möglich. Im Bereich der Finowstraße wird eine Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr eingerichtet.

Wo in Berlin neue Radwege entstehen

Fertigstellung der gesamten Fahrradstraße bis 2025 geplant

Die Weserstraße verläuft zwischen Hermannplatz und Ederstraße parallel zur Sonnenallee, die wegen fehlender Radstreifen und des dichten Verkehrs für Radfahrer gefährlich ist. Für die Fahrradstraße wird die Weserstraße, die bisher eine Kopfsteinpflasterstraße war, auf einer Breite von 5,50 Metern asphaltiert.

An den Fahrbahnrändern wird die Pflasterung instandgesetzt. Die deutlich zu schmalen und stark beschädigten bisherigen Radwege werden dem Gehwegbereich zugeschlagen. Straßenkreuzungen werden durch Fahrradbügel im Straßenbereich und bessere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger sicherer gemacht. Für den Lieferverkehr werden Lieferzonen eingerichtet.

Die Weserstraße wird bis voraussichtlich 2025 auf ihrer ganzen Länge zur Fahrradstraße ausgebaut. Die Gesamtkosten für den Umbau des rund zwei Kilometer langen Abschnitts der Weserstraße sollen sich auf ungefähr 3,75 Millionen Euro belaufen, heißt es in der Mitteilung des Verkehrsstadtrats.