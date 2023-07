Polizei Berlin:Fahndung nach Dieb in einem Britzer Mehrfamilienhaus

Im September 2022 soll ein Mann in Britz in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sein. Polizei bittet jetzt um Hilfe.

Dieser Mann soll im September 2022 in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Britz eingebrochen sein.

Berlin. Am Freitag, den 23. September 2022, soll ein Mann zwischen 14.20 Uhr und 15 Uhr in der Straße 614 in Britz in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sein und dort einen erheblichen Geldbetrag entwendet haben. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Einbrecher.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

25 bis 35 Jahre alt

leicht korpulente Statur

dunkle kurze Haare, leicht gewellt

dunkler Bart an Oberlippe, Kinn und seitlichen Wangen

Bekleidung: schwarzes T-Shirt mit Aufdruck “Chicago”, blaue Jeans

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-472133, per E-Mail an dir4k21hinweise@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.