Columbiabad in Neukölln bleibt geschlossen – "Auf Dauer nicht tragbar“

Berlin. Mitten im Hochsommer, bei Temperaturen von über 30 Grad und unmittelbar vor dem Start der Ferien in Berlin überrascht das Neuköllner Columbiabad mit einer neuen Hiobsbotschaft: Weil zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank sind, bleibt das Freibad am Dienstag geschlossen. Das Bad könne nicht betrieben werden, sagte eine Mitarbeiterin der Pressestelle der Berliner Bäder-Betriebe.

In die Schlagzeilen war das Bad erst am Sonntagabend geraten, als es zum wiederholten Mal frühzeitig geschlossen und geräumt werden musste. Grund war eine Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Beschäftigten des Bades und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes.

Columbiabad in Neukölln: Bäderchef – "Auf Dauer so nicht tragbar“

Polizisten stehen vor dem Eingang des Sommerbads in Neukölln. Zum wiederholten Male wurde ein Berliner Freibad wegen Rangeleien geräumt.

Foto: Carioline Bock / dpa

Bäder-Chef Johannes Kleinsorg hatte sich besorgt gezeigt: „Die Menge der Vorfälle und das Verhalten einiger Badegäste stellen für unsere sehr engagierten Mitarbeitenden in den Bädern in der Summe eine extreme Belastung dar. Das ist auf Dauer so nicht tragbar.“

Nach solchen Vorfällen steige die Krankenquote stark an. Das Columbiabad war bereits am Montag aufgrund eines hohen Krankenstandes geschlossen geblieben.

Eine Bäder-Sprecherin teilte am Montag zugleich mit: „Am Wochenende haben 135.000 Badegäste bei strahlendem Sonnenschein Berliner Bäder besucht“, teilt eine BBB-Sprecherin mit, „nahezu alle Besucher hatten ein friedliches, schönes Badevergnügen.“

Kombibad in Mariendorf: Auch hier eingeschränkte Öffnungszeiten

Eingeschränkte Öffnungszeiten gelten derzeit auch im Kombibad Mariendorf. Dort öffne das Sommerbad noch bis zum 16. Juli nur von 12 Uhr bis 20 Uhr. An den Vormittagen bleibe es geschlossen, hieß es.

In Mariendorf steht Frühschwimmern die Halle montags bis donnerstags jeweils von 6.30 bis 8 Uhr offen. Wegen eines Defektes der Trennwand ist das Schwimmen dort bis auf Weiteres aber nur auf 25-Meter-Bahnen möglich.

Hausverbote in Berliner Freibädern: Die Rangliste nach Bädern

Zu Hausverboten in Berliner Freibäder kommt es wegen Gewaltvorfällen seltener, als man denken würde. Laut einer Anfrage der AfD im Abgeordnetenhaus wurden in den letzten fünf Jahre 1287 Hausverbote in allen BBB-Bädern erteilt, gut die Hälfte davon in Freibädern. Die traurige Rangliste nach Bädern:

Sommerbädern Pankow: 211

Sommerbad am Insulaner: 102

Sommerbad Neukölln (Columbiabad): 94

Meist kommt es zu Hausverboten wegen Störungen der Haus- und Badeordnung der BBB (621 Fälle) und Leistungserschleichung wie nicht bezahltem Eintritt (191), deutlich seltener wegen Körperverletzung (75).