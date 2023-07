In Neukölln gibt's eine ungewöhnliche Aktion zur Zeugnisvergabe

Der Zeugnistag ist für viele Schüler die Hölle. Eine Kirche hat sich etwas einfallen lassen. Aber: Ist das eine gute Idee in Neukölln?

Nicht überall ist die Freude auf den Zeugnistag so groß wie hier an der Carl-Schurz-Grundschule in Spandau kurz vor Ferienbeginn 2022.

Bildung Zeugnisvergabe: In Neukölln gibt's eine ungewöhnliche Aktion

Berlin. Es ist eine ungewöhnliche Aktion, zumindest für eine Kirche, und ein noch ungewöhnlicherer Titel, auch in einem Stadtteil wie Berlin-Neukölln: Unter dem Motto „Scheiß auf Noten“ werden Grundschüler und ihre Familien zur Genezarethkirche am Herrfurthplatz eingeladen. Dort sollen sie unmittelbar vor dem Zeugnistag am Dienstag, dem 11. Juli, von 15.30 bis 18.00 Uhr einen Segen erhalten und ein Fest feiern.

„Wir haben unsere Segensaktion provokativ `Scheiß-auf-Noten-Segen‘ genannt, weil wir den Kindern sagen wollen: Noten sind längst nicht alles! Du bist wertvoll und wichtig - unabhängig von dem, was du leistest“, sagt vorab Susann Kachel, Pfarrerin am Berliner Segensbüro, ein kirchliches Start-Up, welches das außergewöhnliche Event im Schillerkiez veranstaltet, und für eine moderne Kirche stehen will.

Pop-Up-Hochzeiten und Pop-Up-Taufen in Neukölln

Gerade junge Schüler litten oft unter Schulangst, Leistungsdruck und dem Gefühl, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Mit dem „Scheiß-auf-Noten-Segen“ will das Segensbüro laut eigener Aussage Kinder und ihre Familien stärken und ihnen Mut und Zuversicht schenken. Die Kiezkirche, ein beliebter Treffpunkt in Nord-Neukölln, veranstaltet öfter ungewöhnliche Aktionen wie Pop-Up-Hochzeiten und Hundesegnungen zum Welttiertag. Die Schüler-Veranstaltung findet allerdings zum ersten Mal statt.

2021 fand in der Berliner Genezarethkirche eine Hundesegnung zum Welttierschutztag mit Pfarrerin Susann Kachel (r.)

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Am Dienstag lädt das Segensbüro nun Kinder ein, auf ein Siegertreppchen zu steigen und dort oben gesegnet zu werden. Jedes Kind erhalte ein Erinnerungsfoto und eine Gute-Laune-Medaille. „Außerdem bieten wir Kindern und ihren Familien einen Gesprächsraum, indem sie sich gegenseitig sagen können, was sie aneinander bereichert und froh macht“, sagt Pfarrerin Kachel. Dafür werden bunte Liegestühle zum gemütlichen Sitzen und Sprechen bereitstehen.

Gute Idee, in Neukölln Noten nicht ernst zu nehmen?

Aber ist es wirklich so eine gute Idee, in einem bildungsschwachen Bezirk dazu aufrufen, Noten nicht mehr ernst zu nehmen? Für Kinder und Eltern, die wirklich besorgt auf den Zeugnistag zugehen, gebe es vor Ort zusätzlich ein Beratungsangebot der Diakonie, teil das Segensbüro mit. Vor allem aber solle gefeiert werden: bei einem bunten Fest mit Musik, einem Eiswagen, Spielangeboten und vielem mehr.

Eine Segnung ist ein religiöses Ritual, das positive Stärkung vermitteln soll, aber keine kirchenrechtliche Wirkung hat. Die Segnung steht also allen Menschen offen, egal ob und woran sie glauben.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Berlin-Neukölln hier.