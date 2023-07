In einem Krankenhaus in Buckow ist ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte die Berliner Feuerwehr. Evakuierungsmaßnahmen laufen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Evakuierung läuft Brand in Krankenhaus in Buckow

Berlin. In einem Krankenhaus in der Rudower Straße in Buckow im Bezirk Neukölln ist ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Bestätigter #Brand in einem #Krankenhaus in der #Rudower_Straße in #Buckow. Brandbekämpfung sowie weitere Maßnahmen eingeleitet. Evakuierung der betroffenen Bereiche läuft. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 5, 2023

Brandbekämpfung sowie weitere Maßnahmen seien eingeleitet worden. Die Evakuierung der betroffenen Bereiche laufe. Ein Update folge.