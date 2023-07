Berlin Bezirke: Millionen-Streit mit dem Senat erreicht nächste Stufe

Berlin. Der Streit geht weiter. Trotz Zusage weiterer Finanzmittel durch den Senat formiert sich der Protest in Berliner Bezirken. Am Rathaus Neukölln etwa wird am Mittwoch gegen Kürzungen demonstriert. CDU und SPD hatten je 100 Millionen Euro zusätzlich für 2024 und 2025 versprochen. „Das reicht aber hinten und vorne nicht“, sagte nun Jörn Oltmann (Grüne), Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg.

Die Bezirke hatten 250 Millionen Euro mehr gefordert. Der Senat will am Dienstag nächster Woche den Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/2025 beschließen. Mindestens bis dahin bleibt es laut in Berlin. Nicht nur am Rathaus Neukölln, wo linke Bündnisse ab 17 Uhr zum Protest aufrufen. „Es könnte voller werden als gedacht, wir haben großen Rücklauf“, sagt Carla Aßmann von der mit aufrufenden Linksfraktion Neukölln.

Petition mit 15.000 Unterschriften gegen Kürzungen

Eine Petition an den Senat, Kürzungen in Neukölln zurückzunehmen, erreichte am Dienstag gut 15.000 Unterschriften auf der Petitionen-Plattform Change.org. „Die Petition ist nur ein Mini-Teil eines großen, gesamtgesellschaftlichen Protests, der über alle ideologischen oder Parteilager hinweg in Neukölln stattfindet“, sagt der Initiator der Unterschriftensammlung, der Textil-Unternehmer Benjamin Itter.

Auf der Petitionsseite wird mittlerweile erwähnt, dass der Senat bei den Finanzzusagen nachgebessert hat. Die Gemüter beschwichtigt das offenbar nicht. „Tempelhof-Schöneberg wird, wie andere Bezirke, mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn dieser Doppelhaushalt so durchgeht“, warnte der dortige Bezirksbürgermeister Oltmann. Bis zur Verabschiedung des Haushalts müsse nachgebessert werden.

Liste sorgt für Aufruhr in Sozialen Medien

„In Neukölln fehlen 22,8 Millionen Euro pro Jahr. Jetzt hat der Senat umgerechnet etwas weniger als die Hälfte zugesagt. Eigentlich müsste man investieren“, sagte die Linke-Fraktionsvorsitzende Aßmann. „Es gibt jetzt schon so viel, was bereits nicht funktioniert.“ Der Senat habe ein funktionierendes Berlin, eine funktionierende Verwaltung versprochen. „Das ist genau das Gegenteil davon, wenn man Stellen kürzt.“

Ein großer Teil des Aufruhrs rührt von einer Liste her, die das Bezirksamt Neukölln vergangene Woche veröffentlicht hatte und die weiterhin in Sozialen Medien kursiert. Dort wird mit Einsparungen bei Schulwachschutz oder Weihnachtsmärkten gedroht. „Die Liste hat vielen Leuten, die sich sonst nicht mit Bezirkspolitik befassen, plastisch vor Augen geführt, was bei Kürzungen passiert“, sagt Aßmann.

Protest könnte sich noch weiter ausweiten

Allerdings wird von vielen Seiten angezweifelt, ob die Liste nicht eher unter Verhandlungstaktik fällt. Auch Finanzsenator Stefan Evers (CDU) äußerte sich ähnlich. „Es wird so getan, als würden wir nur Poker spielen“, sagt Bezirkschef Oltmann, der dem Senat schlechtem Stil vorwirft. Man rede dort über die Bezirke statt wie versprochen mit ihnen. „Sie setzen sich in kleiner Runde zusammen und legen 100 Millionen fest.“

Offenbar eine Summe, die nicht reicht, um den Widerstand der Bezirke zu beenden. „Wenn der Senat an seinen Plänen festhält, dann wird sich der Protest ausweiten“, so Linkenpolitikerin Aßmann, die glaubt, dass es nicht nur bei der Kundgebung in Neukölln bleibt. Es könnte noch ein heißer Sommer werden.

