Todessturz einer Abiturientin: Estrel sagt Tanzevent ab

Eine 17-Jährige stürzt bei einer Abifeier zu Tode. Wie konnte es dazu kommen? Was sind die Konsequenzen? Was bisher bekannt ist.

Ein Eingang des Hotels Estrel an der Sonnenallee in Neukölln. Eine 17-Jährige ist in der Nacht zu Montag bei einer Abifeier tödlich gestürzt.

Berlin. Am Tag nach dem tödlichen Unfall auf einer Abifeier wirkt am Hotel Estrel an der Sonnenallee in Neukölln alles ruhig, Nur ein Aufsteller mit dem Emblem des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums und dem Hinweis „Abi RLG 2023“ sowie Pfeilen zum Ort der Party erinnern an das Geschehen in der Nacht auf Montag. Das Dach, von dem es zum Sturz kam, ist von Weitem nicht zu sehen. Was bisher bekannt ist - und was nicht:

Was ist passiert?

Gegen 1.30 Uhr früh ereignete sich hier ein tragischer Absturz, bei dem eine 17-Jährige ums Leben kam. In dem Hotel-Komplex mit vielen Festsälen fanden wohl mehrere Abiturfeiern statt, auch die des Gymnasiums aus Pankow. Zwei Abiturienten, beide 17, waren nachts auf das Dach eines Gebäudes geklettert, durch eine Plexiglaskuppel eingebrochen und acht Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen erlitt so schwere Verletzungen, dass es im Krankenhaus verstarb. Der Junge hatte mehr Glück und überlebte den Sturz.

Wie reagiert die Schule?

Die Schule teilte Montag auf ihrer Webseite mit: „Unendliche Trauer. Keine Antwort. Schmerz, der tief geht und nicht weichen wird. Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium trauert um eine Absolventin. Tage der Freude endeten jäh. Wir sind in Gedanken bei der Familie der jungen Frau und bei allen Absolventen.“ Am Morgen gab es an der Schule in Pankow noch keinen Trauerort, die Tür war für Schulfremde zu.

Wie konnte es dazu kommen?

Eine Polizeisprecherin verweist am Montag auf laufende Ermittlungen, wie üblich bei unnatürlichen Todesfällen, und gibt einen Überblick über bisherige Erkenntnisse. Es sei ein tragischer Sturz gewesen. Das Plexiglaskuppelfenster sei über einem Treppenhaus eingebrochen, die beiden Schüler seien wohl über eine Feuertreppe außen am Gebäude auf das Dach gekommen. Ob diese gesichert gewesen sei, etwa mit einer Kette, sei Bestandteil der Ermittlungen und der Befragung von Zeugen wie den Abiturienten, wobei zunächst Rücksicht auf deren Betroffenheit genommen werde.

Ist jemand verantwortlich für das Unglück?

Die Ermittlungen würden ergebnisoffen geführt, aber es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Zur Frage, ob die beiden Schüler Alkohol getrunken hatten, wollte sich die Polizei-Sprecherin nicht äußern. Da es sich um einen Abifeier handelte, ist zumindest davon auszugehen, dass Alkohol getrunken wurde. Offenbar befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs aber nur die beiden Schüler auf dem Flachdach.

Mitarbeiter des Hotels seien sofort zu Hilfe gekommen und hätten wie Mitschüler erste Hilfe geleistet, bis Rettungskräfte vor Ort waren. Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht Spuren, Zeugen werden erst in den nächsten Tagen befragt, da die Nacht für viele Schüler sehr traumatisierend war.

Wie reagiert die Politik?

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) zeigte sich nach dem Tod der 17-Jährigen betroffen. „Ich bin erschüttert über das Unglück“, sagte Hikel. „Ich bin tief bestürzt über diesen Unglücksfall“, sagte auch Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Montag, die Familie, Angehörigen und der Schule Anteilnahme aussprach und forderte: „Die Umstände müssen nun aufgeklärt werden.“

Gibt es Konsequenzen beim Hotel?

Im Estrel finden regelmäßig Abiturfeiern aus verschiedenen Bezirken statt, veranstaltet von verschiedenen Schulen. Der Sprecher des Estrel, Jürgen-M. Edelmann, sagte auf Nachfrage: „Wir können dazu nur sagen, dass wir traurig und tief betroffen sind.“ Die Hintergründe würden jetzt ermittelt, dem könne man nichts vorwegnehmen. „Auch intern bei uns wird geprüft und beleuchtet, was dort vorgefallen ist“, sagte er.

Eine erste Konsequenz gab es aber bereits. „Wir haben ein für Dienstag geplantes internes Event abgesagt, eine Tanzveranstaltung im Waterfront vor dem Estrel Berlin, die wir aus Pietätsgründen verschieben werden.“ Andere Veranstaltungen im Estrel fänden weiter statt, sie seien oft schon lange im Voraus gebucht. Abibälle vorerst nicht mehr. „Es handelte sich um den letzten Abiball in diesem Jahr. Anfang Juli ist die Saison beendet“, sagte Edelmann. Aber Schulfeiern sind offenbar weiterhin möglich.

„An sich sind und bleiben Abifeiern ein freudiges Ereignis, daher ist dieser Vorfall besonders tragisch.“

Wie konnte der Junge den Sturz überleben?

Das Hotel stellt bei solchen Feiern normalerweise Sicherheitsdienst und Sanitäter, aber offenbar hatten es die Schüler unbemerkt auf ein Nebengebäude des eigentlichen Festsaals geschafft. Dort hatten sie sich auf die Luke aus Plexiglas gesetzt, die unter dem Gewicht offenbar eingebrochen war. Sofort seien viele Helfer dazu geeilt und hätten geholfen, darunter Erwachsene von der Schule und Hotelmitarbeiter, so die Feuerwehr. Sie begannen mit Maßnahmen zur Wiederbelebung. Auch der nur leicht verletzte Begleiter soll geholfen haben. Angeblich sollen Mülleimer seinen Sturz gebremst haben, hieß es zunächst.

Kurz darauf traf die Feuerwehr mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten am Unfallort ein. Sanitäter fuhren beide Jugendlichen in Krankenhäuser. Fünf weitere Jugendliche und Erwachsene standen so unter Schock, dass sie betreut werden mussten. Um sie habe sich schließlich die Notfallseelsorge gekümmert.

