Sommerbad Neukölln: Nach Randale greifen Bäderbetriebe jetzt durch

Am Mittwoch gab es wieder einen Polizei-Einsatz in einem Freibad. Nun reagieren die Bäderbetriebe mit einer unbeliebten Aktion.

Das Sommerbad Neukölln am Columbiadamm wurde am Mittwochabend von Polizisten geräumt.

Berlin. Erneut hat es in einem Berliner Freibad Randale gegeben. Am Mittwochabend hatten im Freibad Neukölln am Columbiadamm etwa 50 Jugendliche die Rutsche gestürmt und randaliert, die Polizei schritt ein und räumte das Bad für alle Besucher.

Jetzt reagieren die Berliner Bäderbetriebe auf die neuerlichen Ausschreitungen mit einer harten Maßnahme nach dem alten Motto "Wer nicht hören will, muss fühlen": Der kommunale Bäderbetreiber schließt Großrutschen und Sprungtürme in den Sommerbädern Pankow und Neukölln.

„Wir sind sehr besorgt über die neuerliche Ausschreitung, diesmal im Sommerbad Neukölln“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Bäder-Betriebe, Dr. Johannes Kleinsorg, in einer Pressemitteilung. „Wir können und wollen solche Auseinandersetzungen nicht länger hinnehmen.“ Um die Sicherheit der Badegäste und Mitarbeiter zu gewährleisten, bleiben die Attraktionen bis auf Weiteres geschlossen.

Freibäder in Berlin: 69 Gewalttaten schon in diesem Sommer

Im Sommerbad Pankow war erst am Montag ein Streit zwischen Bademeistern und Jugendlichen zu einer Schlägerei eskaliert. 69 Gewalttaten in Berliner Freibädern und an Badestellen sind bislang in diesem Sommer von der Polizei registriert worden. Die Zahl gibt den Stand vom 9. Juni wieder, könnte sich also bis zum Ende des Sommers noch erhöhen und betrifft vor allem Körperverletzungen.

Die Entscheidung, nun als Reaktion die Großrutschen und Sprungtürme in zwei Freibädern zu sperren, sei den Bäder-Betrieben laut eigener Aussage nicht leicht gefallen. „Rutschen und Sprungtürme machen Bäder für alle Gäste attraktiv. Es sind jedoch ganz offenbar diese Attraktionen, die immer wieder Randalierer anziehen.“ Man hoffe sehr, dass sich damit die Situation wieder beruhigen lasse.

Zudem dankte das Unternehmen seinen Mitarbeitern, Sicherheits- und Polizeikräften für den Einsatz.

