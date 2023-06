Neukölln: Feuer in Pflegeeinrichtung in der Saalestraße

In einem Gebäude einer Pflegeeinrichtung an der Saalestraße in Neukölln war ein Feuer ausgebrochen. 72 Einsatzkräfte waren vor Ort.

72 Kräfte im Einsatz Feuer in Pflegeeinrichtung in Neukölln – Brand gelöscht

Berlin. In einem Gebäude einer Pflegeeinrichtung an der Saalestraße in Neukölln war am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 72 Kräften vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.

Es brannte im 2.OG in der #Küche eines Apartments von einem Hostel. In anderen Etagen befindet sich eine Tagespflege. Der Brand ist gelöscht. 65 Betroffene durch einen Notarzt gesichtet. 1 leicht verletzte Person. 72 Kräfte tätig. U.a. 1 C-Rohr und 10 Pressluftatmer eingesetzt… pic.twitter.com/xlzCJpZwj2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 19, 2023

Laut Mitteilung der Berliner Feuerwehr war das Feuer in einer Küche im zweiten Obergeschoss eines Hostels ausgebrochen. In den anderen Etagen befindet sich eine Tagespflege. Ein Notarzt sichtete 65 betroffene Personen, das heißt, er untersuchte sie. Nur bei einer Person konnte er leichte Verletzungen feststellen.

Berliner Feuerwehr mit Trauerflor

Alle Feuerwehreinsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr sind heute mit einem Trauerflor unterwegs. Grund sind die bei einem Großbrand gestorbenen Feuerwehrleute in Sankt Augustin. Bei dem Großbrand am Sonntag in Nordrhein-Westfalen verloren zwei ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ihr Leben. Mit dem Trauerflor wolle man die Betroffenheit und Trauer zum Ausdruck bringen. Das teilte die Behördenleitung mit.

"Die Berliner Feuerwehr ist fassungslos und tief betroffen. Wir trauern um zwei Einsatzkräfte unserer großen bundesweiten Feuerwehrfamilie", heißt es in einer Mitteilung. "Unser Mitgefühl und Beileid gelten den Hinterbliebenen, Familien, Freundinnen und Freunden sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin."