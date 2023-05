Feuerwehr Berlin: Papierlager in Neukölln brennt - Riesige Rauchwolke über Berlin

Eine riesige Lagerhalle für Papier steht in Neukölln in Brand. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr Berlin kämpfen gegen die Flammen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht den Brand in der Lagerhalle.

Radfahrer haben in der Lahnstraße angehalten und beobachten die Rauchentwicklung.

Dunkel steigt die Rauchsäule aus der brennenden Lagerhalle in der Lahnstraße.

Der Brand einer Lagerhalle in Neukölln sorgt für eine riesige Rauchwolke über Berlin.

Berlin. Ein Brand in einer Lagerhalle in Berlin-Neukölln hat am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr Berlin ausgelöst und viele Menschen aufgeschreckt. Es kam zu einer enormen Rauchentwicklung, eine amtliche Gefahrenwarnung wurde herausgegeben.

Die rund 5000 Quadratmeter große Lagerhalle in der Lahnstraße brannte in voller Ausdehnung. Es handelt sich bei dem Lager um ein großes Papierlager. Eine riesige Rauchwolke war weithin sichtbar.

Foto: Martin Nefzger

Großbrand in Neukölln: Mehrstündiger Einsatz für die Feuerwehr

"Die Lage ist unübersichtlich", sagte der Feuerwehrsprecher kurz nach Eintreffen am Brandort. Der Einsatz werde sich über mehrere Stunden hinziehen. Weitere Gebäude seien in Gefahr. Mehr als 100 Kräfte seien im Einsatz, es würden aber noch weitere hinzukommen. Ob Menschen gefährdet waren, blieb zunächst offen.

Später am Abend gab es eine teilweise Entwarnung. Entgegen ersten Befürchtungen wurden keine angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, auch Menschen waren den Angaben zufolge nicht in Gefahr.

Die Feuerwehr rückte zu dem Großeinsatz mit zahlreichen Fahrzeugen an. Wie der Sprecher erläuterte, konnten die Einsatzkräfte die brennende Halle nicht betreten. Vielmehr versuchten sie, die Flammen von mehreren Drehleitern aus sowie mit Hilfe von Gerätschaften, die Wasserwerfern ähneln, zu löschen. Am Abend war die Lage am Brandort nach Angaben der Einsatzkräfte unter Kontrolle.

"Bitte meiden Sie den Bereich und halten die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge frei", twitterte die Feuerwehr.

#Brand einer großen Lagerhalle in der #Lahnstraße in #Neukölln. Die Rauchentwicklung ist weithin erkennbar.

Die @Berliner_Fw ist mit 120 Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie den Bereich und halten die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge frei. Weitere Infos folgen… pic.twitter.com/HBkaEjTgsH — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 31, 2023

Großbrand in Neukölln: Warnmeldung an die Bevölkerung

Die Feuerwehr gab über die App Nina und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe um kurz vor 21 Uhr eine Gefahrenmeldung der Stufe "Mittel" heraus. Darin heißt es: "Warnstufe: Gefahr. Auf Grund eines Großbrandes in Berlin Neukölln, in einem Papierlager, kommt es zu einer beträchtlichen Rauch- und Geruchsbelästigung. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist." (mit dpa)

