CDU Neukölln bestätigt neue Kooperation im Bezirk

Trotz Wahlsieg in Neukölln verzichtet die CDU auf das Amt des Bezirksbürgermeisters, erhält aber andere Posten. Dank einer Kooperation.

Berlin. Die CDU Neukölln hat am Montag eine Kooperation mit SPD und Grünen im Bezirk bestätigt. „Die CDU hat mit der rot-grünen Zählgemeinschaft in Neukölln eine begrenzte Kooperation vereinbart, um die Handlungsfähigkeit und Stabilität im Bezirk sicherzustellen“, teilt die Partei mit. Zuerst hatte die Berliner Morgenpost über einen neuartigen Kooperationsvertrag bei großen Themen in Neukölln berichtet.

„Obwohl wir im Februar stärkste Kraft geworden sind, reicht es ohne gesprächsbereiten Partner nicht für einen Wechsel an der Spitze des Bezirks“, erklärte am Montag der CDU-Kreisvorsitzende Falko Liecke. Die Entscheidung von SPD und Grünen, mit einer Minderheit im Bezirk arbeiten zu wollen, habe seine Partei zur Kenntnis genommen. Um für den Bezirk aber wichtige Weichenstellungen zu ermöglichen, „werden wir bei zentralen Entscheidungen wie dem Haushalt und Bebauungsplänen gemeinsame Wege suchen“.

Die CDU wird im Gegenzug, dem Wahlergebnis entsprechend, zukünftig zwei Bezirksstadträte, den BVV-Vorsteher und den stellvertretenden Bezirksbürgermeister stellen. SPD und Grüne in Neukölln erklärten am Montag, ihre rot-grüne Zählgemeinschaft fortführen zu wollen. Für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwoch habe man erneut Martin Hikel als Bezirksbürgermeister von Neukölln zur Wahl vorgeschlagen. Dort wird Hikel dann mutmaßlich mit den Stimmen der CDU wiedergewählt werden.

