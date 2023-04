Die Toilette für jeden: Funktioniert das in Neukölln?

In einem Pilotprojekt werden berlinweit 24 neuartige, offene Klohäuschen getestet. Doch bleiben sie auch an Brennpunkten benutzbar?

Mit Steh- und Hoch-Urinal. Die gendergerechte, ökologische Toilette an der Lessinghöhe in der Rollbergsiedlung in Berlin-Neukölln.

Berlin. Der erste Eindruck ist noch halbwegs sauber. In dem neuen, knallgelben Toilettenhäuschen in der Neuköllner Rollbergsiedlung liegt nur vereinzelt Müll und Dreck in den unverschlossenen Kabinen, die von außen mit „Toilette“, „Steh-Urinal“ und „Hock-Urinal“ beschriftet sind. Ein gendergerechtes Klohäuschen, das nicht nur Männern die Möglichkeit bieten soll, ohne Geldzahlung kurz die Notdurft zu verrichten. Die ökologische Toilette soll ohne externe Wasser- und Stromzufuhr funktionieren und für jeden offen stehen.

Im Rahmen eines Pilotprojektes der Umweltsenats wurden in Neukölln nun zwei öffentliche, geschlechtsneutrale und ökologische Toiletten aufgestellt, teilte das Bezirksamt am Donnerstag auf der Plattform Instagram mit. „Diese kommen ohne Strom und Wasser aus und sind kostenlos für alle Gender nutzbar.“ Eine Toilettenanlage sei an der Bornsdorfer Straße, die andere am Wildenbruchplatz aufgestellt.

Die beiden Klohäuschen werden ein Jahr lang getestet. Im Herbst hatte die Senatsverwaltung für Umwelt die Beschaffung 24 autarker Toiletten für Grünanlagen in Auftrag gegeben - zwei pro Bezirk. Mit dem Projekt von April 2023 bis März 2024 wird untersucht, ob unterschiedliche autarke Toiletten Parks entlasten können.

In der Gegend werden oft Spritzen gefunden

Kann das gutgehen in Neukölln? Nur wenige Hundert Meter von dem Klohäuschen auf der Lessinghöhe in der Rollbergsiedlung befindet sich der Körnerpark, der für seine Spritzenfunde mittlerweile berüchtigt ist.

Entsprechend lauten die ersten Kommentare auf Instagram unter dem Beitrag des Bezirksamts. „Freuen sich die fixxer*innen“, schreibt ein Nutzer, „Geht’s nicht noch auffälliger“, kommentiert ein anderer offenbar die eigenwillige Farbe des Häuschens. „Leider werden die öffentlichen Toiletten oft als Rückzugsort für Drogenabhängige genutzt“; schreibt eine Nutzerin. „Die Toilette in der Thomasstr ist deshalb ständig ‘außer Betrieb’ und nicht einsatzbereit.“ Sie fragt: „Wird es denn regelmäßige Reinigungen geben?“

Reinigung wird Aufgabe des Senats

Auf Nachfrage teilt das Bezirksamt mit, dass die Reinigung in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung falle. Aber offenbar soll per Ausschreibung eine Reinigungsfirma beauftragt sein oder noch werden.

Erfahrungen mit einem neuartigen Toilettenmodell an einem Sozialbrennpunkt hat der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gemacht. Seit Dezember 2022 steht am Kottbusser Tor eine Ökotoilette. Für Konstruktion, Aufstellung, Wartung und tägliche Reinigung zahlt der Bezirk 56.000 Euro an die Betreiber. Die Toilette funktioniert statt mit Wasser per Laufband. Auch dieses Projekt ist zunächst auf ein Jahr begrenzt.

Am Kottbusser Tor Graffiti und Schmierereien

Da das Kottbusser Tor bei der Polizei als Kriminalitätsbelasteter Ort geführt wird, dort Drogen gedealt und konsumiert werden, war von vornherein fraglich, ob sich dies auf die neue Konstruktion auswirkt. Im Ergebnis stellten Besucher in den kommenden Wochen fest, dass sich mehrfach Türen nicht öffnen ließen. An der Außenseite löste sich bald die grüne Schmuckbeklebung. Innen wurden die Kabinen mit Graffiti und Schmierereien übersät. Geruch oder übermäßiger Schmutz dagegen ließen sich nicht feststellen.

Das Bezirksamt erklärte der Berliner Morgenpost, dass Störungen zwar auftreten, aber in kurzer Zeit beseitigt würden, die Toiletten aber „in seltenen Fällen zum Schlafen genutzt werden“. Diese Situation bestärke den Bezirk in seiner Forderung, mit Unterstützung des Senats Notschlafplätze am Kottbusser Tor zu schaffen.

24 Toiletten für 2,6 Millionen Euro

Bereits im Januar hatte die Morgenpost über das Pilotprojekt berichtet, in dem Berlin ab Frühjahr 24 Toiletten in den Bezirken aufstellen wolle, die Regenwasser oder Solarenergie nutzen. 2,6 Millionen Euro aus dem Innovationsförderfonds sollen in das Vorhaben fließen. Ende 2022 wurde eine Untersuchung dazu angekündigt, „inwiefern die autarken Toiletten zu einer verminderten Nutzung von Sträuchern und Hecken und somit zu einem verbesserten Zustand der Grünanlagen selbst beitragen können“.