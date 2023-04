Berlin-Neukölln: Szenen wie im Film - Mann wird nach Überfall eingesperrt

Mehrere Männer haben am Donnerstag einen Transporter in Berlin überfallen. Auf was sie es abgesehen hatten.

Berlin. Ein Transporter, der Zigaretten geladen hatte, ist am Donnerstag in Neukölln überfallen worden. Der 48 Jahre alte Fahrer gab gegenüber der Polizei Berlin an, dass er gegen 6.15 Uhr auf der Harzer Straße unterwegs war, als er von einem anderen Auto ausgebremst wurde. Anschließend sei ein Mann ausgestiegen und auf ihn zugekommen. Er habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Nachdem der Transporter-Fahrer der Aufforderung des Vermummten, in eine Parklücke zu fahren, nachgekommen sei, hätten Komplizen den Laderaum geleert, in welchen sich der Fahrer anschließend begeben musste. Dort sei er gefesselt und die Türen geschlossen worden.

Einige Stunden später – gegen 9 Uhr – bemerkten Passanten die Hilferufe des Mannes. Sie befreiten ihn und verständigten die Polizei. Der 48-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt, den unbekannten Tätern und dem Verbleib der Beute hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Weitere Polizeimeldungen in Berlin:

( JP )