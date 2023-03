Neukölln: Fahndung nach versuchtem Raub – Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei bittet um Mithilfe. Ein mutmaßlicher Räuber hat im Oktober 2022 versucht, in einer Tankstelle in Neukölln Geld zu erbeuten.

Berlin. Die Polizei bittet mit der Veröffentlichung eines Fotos um Ihre Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Die männliche Person betrat am Dienstag, den 25. Oktober 2022, gegen 20.45 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Neuköllner Straße in Rudow. Nach Angaben des Angestellten, damals 60 Jahre alt, stellte sich der junge Mann zunächst an der Kasse an, zog dann aber plötzlich ein Hackmesser, bedrohte Angestellten und verlangte von ihm, ihm Geld zu geben. Der Mitarbeiter ging allerdings nicht auf die Forderung ein. Daraufhin begab sich der Tatverdächtige hinter den Verkaufstresen und durchwühlte mehrere Schubladen. Ohne Beute flüchtete er wenig später vom Gelände der Tankstelle in Richtung Agnes-Straub-Weg. Bei dem versuchten Raub gab es keine Verletzten. Die Polizei macht zum Verdächtigen die folgenden Angaben.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

etwa 20 bis 25 Jahre alt

178 bis 180 cm groß

sehr schlanke Statur

leichter Oberlippenbart

sprach akzentfrei deutsch

trug einen blauen Stoffbeutel bei sich und führte ein Hackmesser mit silberner Klinge

trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Bekleidung:

mintgrüne, ins Gelbliche gehende Kapuzenjacke

weißes T-Shirt mit unbekannten Aufdruck auf der Brust

rote Hose mit jeweils einem weißen Streifen an den Außenseiten, vermutlich Jogginghose

schwarze Schuhe, vermutlich Sneakers

schwarze Handschuhe

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise können Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664 – 473119 oder jeder anderen Polizeidienststelle geben.

( dw )