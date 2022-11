Weihnachtsmarkt Neukölln 2022: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Neukölln, Rixdorf und Buckow

Welche Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr in Neukölln, Rixdorf oder Buckow statt? Termine und Öffnungszeiten: alle Infos.

Berlin. Wer an Weihnachtsmärkte in Berlin denkt, dem fallen sicherlich in erster Linie die großen Weihnachtsmärkte an der Gedächtniskirche, am Alexanderplatz oder am Bebelplatz ein.

Auch 2022 gehören diese Märkte zu den Klassikern in der Hauptstadt. Was sie gemein haben: Sie alle bieten weihnachtlichen Spezialitäten, bezaubernde kunsthandwerkliche Angebote und selbstverständlich Glühwein in vielen verschiedenen Variationen.

Lesen Sie auch: Was der Glühwein auf Berlins Weihnachtsmärkten kostet

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber auch in Neukölln ist so einiges los. So bunt wie der Bezirk ist, so vielfältig sind auch seine Weihnachtsmärkte. Drei Märkte wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten:

Weihnachtsmarkt Alt-Rixdorf: Traditionell mit politischen Gästen

Nach zwei Jahren Coronapause eröffnet der traditionelle Rixdorfer Weihnachtsmarkt endlich wieder. Am zweiten Adventswochenende verwandelt er den historischen Neuköllner Richardplatz in ein Weihnachtsparadies aus hübschen Ständen und Lichtilluminationen.

An über 200 Verkaufsständen bieten ausschließlich gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine selbstgemachte Produkte an. Von schönem Kunsthandwerk über Kerzen, Honig bis Marmelade ist alles dabei. Für Klassiker wie Glühwein, Waffeln und Bratwurst ist auch gesorgt - oft vegetarisch oder vegan.

Dieses Jahr hat das Bezirksamt zur Eröffnung sogar politische Gäste aus Neuköllns Partnerstädten eingeladen. Neuköllner Bürgermeister Martin Hikel (SPD) wird den Markt mit einer Rede eröffnen.

Weihnachtsmarkt Alt-Rixdorf: Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin : 2. bis 4. Dezember 2022

: 2. bis 4. Dezember 2022 Öffnungszeiten : Fr. 17-21 Uhr, Sa. 14-21 Uhr, So. 14-20 Uhr

: Fr. 17-21 Uhr, Sa. 14-21 Uhr, So. 14-20 Uhr Eintritt : frei

: frei Adresse : Richardplatz, 12055 in Rixdorf

: Richardplatz, 12055 in Rixdorf Anfahrt: Karl-Marx.Straße (U7)

Buckower Weihnachtsmarkt: Mit historischem Charme

Ein Stand mit Kunsthandwerken auf dem Buckower Weihnachtsmarkt.

Foto: Scantinental

Zum 35. Mal lädt der Buckower Weihnachtsmarkt zum gemütlichen Bummel im historischen Dorfkern rund um die mittelalterliche Steinkirche aus dem 13. Jahrhundert ein.

Zur Einstimmung gibt es gemeinschaftliches Singen mit dem Gemeindechor „Cantus die Jovis“ in der Kirche. Mit vollem Rahmenprogramm bietet der Markt vor allem Künstlerinnen und Künstlern aus dem Kiez eine Bühne, Musik, Tanz oder andere weihnachtliche Performances zu präsentieren.

Veranstaltet wird der Markt von der Arbeitsgemeinschaft Das sympathische Buckow und der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Buckow.

Weihnachtsmarkt Alt-Buckow Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin : 26. und 27. November 2022

: 26. und 27. November 2022 Öffnungszeiten : Sa. 13- 20 Uhr, So. 11-19 Uhr

: Sa. 13- 20 Uhr, So. 11-19 Uhr Eintritt : frei

: frei Adresse : Alt-Buckow 2-38, 12349 Berlin

: Alt-Buckow 2-38, 12349 Berlin Anfahrt: Bushaltestelle Alt-Buckow (M44)

Weihnachtsflohmarkt Xmas Nowkoelln: Für das hippe Publikum

Der Landwehrkanal im Sommer.

Foto: Bildagentur-online/Schoening / picture alliance

Weil Nord-Neukölln hip ist, braucht es auch einen hippen Weihnachtsmarkt. Mittlerweile werden die Straßen fast nur noch vom internationalen Publikum beherrscht, und deshalb gibt es passend zum Flair den Weihnachtsflohmarkt Nowkoelln Xmas Market.

Der beliebte Flohmarkt am Landwehrkanal verwandelt sich am 4. Dezember in einen Markt mit etwa 50 Ständen, wo besonders trendige Juwele wie das ein oder andere Designstück und handgemachte Kunstwerke lokaler Künstlerinnen und Künstler zu finden sind.

Weihnachtsmarkt Nowkoelln Termin, Öffnungszeiten, Adresse - alle Infos

Termin : 4. Dezember 2022

: 4. Dezember 2022 Öffnungszeiten : 10-17 Uhr

: 10-17 Uhr Eintritt : frei

: frei Adresse : Maybachufer 31, 12047 Berlin

: Maybachufer 31, 12047 Berlin Anfahrt: Busbahnhof Pflügerstraße (M29)

Weihnachtsmarkt 2022 Berlin: Die beliebtesten Weihnachtsmärkte mit Terminen und Öffnungszeiten auf einen Blick

Die Angaben zu Öffnungszeiten und Terminen können sich ggf. ändern. Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, für tagesaktuelle Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.