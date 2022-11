Berlin Neuköllner Eisstadion bleibt in diesem Jahr geschlossen

Das Eisstadion Neukölln wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Der TÜV Rheinland habe bei der Vorbereitung der Inbetriebnahme technische Mängel festgestellt, teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Diese müssten nun beseitigt werden. Der Saisonstart des Stadions im Oktober war zuvor auf den 1. Dezember verschoben worden, um Energie zu sparen. „Dass unser Publikumsmagnet auch in der Adventszeit nicht besucht werden kann, erfüllt mich mit großem Bedauern. Aber die Sicherheit hat oberste Priorität“, erklärte dazu Bezirksstadträtin Karin Korte (SPD).