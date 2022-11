Schulprojekt Neukölln: Jugendliche fotografieren Karl-Marx-Straße

Berlin. Nalin Ari ist 13 Jahre alt und geht in die achte Klasse der Schule Campus Rütli aus der achten Klasse, sie sitzt mit ihrer Freundin vor ihrem Bild: Eine Collage, auf dem das Neuköllner Tor zu sehen ist und die Emblems von Kik, Aldi und Kaufland. „Es hat Spaß gemacht, selbstständig rauszugehen und Bilder zu machen”, sagt Nalin.

In Begleitung der Künstlerinnen Kathrin Dröppelmann und Leonie Kock zogen Jugendliche aus der Gemeinschaftsschule Campus Rütli und der Zuckmayer-Schule kurz nach den Sommerferien mit ihren Handys durch die Neuköllner Karl-Marx-Straße und fotografierten den Stadtteil aus ihren Blickwinkeln.

Kunst schärft Blick für Umwelt

Ziel des Projekts war unter anderem, Kunst mit Wahrnehmung zu verbinden, um den Blick der Schülerinnen und Schüler für die Umwelt zu schärfen. „Ganz oft ist es so, wir wissen Bescheid über Fußball-Bundesliga, aber der Raum, in dem wir leben, mit dem beschäftigen wir uns nicht. Aber der Raum prägt uns als Mensch”, sagt Künstlerin Dröppelmann. Die Jugendlichen könnten dadurch für ihr Umfeld sensibilisiert werden.

Die Künstlerinnen hinter dem Projekt, Leonie Kock (links) und Kathrin Dröppelmann (rechts).

Foto: jörg Krauthöfer

Das ist wichtig in einem Stadtteil wie Nord-Neukölln, in dem ein sicherer und wertschätzender Umgang mit der Umgebung oft fehlt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Müll und Lärm rund um die Karl-Marx-Straße. Auch die Jugendlichen sähen dies als Problem, so Leonie Mangold aus dem Fachbereich Kultur. Sie wissen schon gut Bescheid über ihre Heimat und bringen eine ungeahnte Expertise über Neukölln mit.

Jugendliche Kunst macht Stadtplanung

Diese verbunden mit künstlerischen Elementen sollte auch Einfluss auf die Stadtentwicklung nehmen, findet Bezirksstadträtin Karin Korte (SPD). Für sie gehöre Kunst und Stadtplanung zusammen. Deshalb gebe es schon seit mehr als zehn Jahren solche Projekte, die im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten auf der Karl-Marx-Straße entstehen. „Da können wichtige Erkenntnisse gefunden werden, die in den Werken dargestellt wurden. Sie haben sich mit der Gestaltung der Zukunft der Karl-Marx-Straße beschäftigt”, so Korte.

Fadwa Baryawi zeigt ihre Collage, die an eine ägyptische Göttin erinnert.

Foto: jörg Krauthöfer

Karl-Marx-Straße ist schön und die Neuköllner Arcaden cool

Dabei fällt auf, für die Jugendlichen ist die Karl-Marx-Straße „eigentlich okay so, wie sie ist“, erzählt Mangold. Natürlich, der Müll und Lärm sei ein Problem, aber es gibt noch viel mehr hier. „Es geht auch darum, die Schönheit in der Karl-Marx-Straße zu sehen, weil das uns das verloren geht.” Mangold findet es schön zu sehen, dass sich die Kinder wohl in ihrer Wohngegend fühlen. „Für uns ist es vielleicht unverständlich, dass Kids die Neuköllner Arcaden cool finden”, sagt Mangold.

Diese sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Ort, stellte sich in den Workshops heraus. Sie waren oft die erste Anlaufstelle für die Jugendlichen. So auch für Fadwa Baryawi: „Das Foto habe ich im Media Markt geschossen” - natürlich in den Neuköllner Arcaden. Auf ihrer Collage ist das Gesicht einer Frau, die wie eine “ägyptische Göttin” aussieht. Ganz in der Mitte - „alles andere ist nicht wichtig.” Für sie ist es eine alternative Realität, weil die göttliche Frau, stark in der Mitte des Bildes erstrahlt wird und „vielleicht auch echt sein könnte“.

Schülerin Elaine Lüling hat ein Gedicht zu ihrer Collage geschrieben.

Foto: jörg Krauthöfer

Jugendliche durch Kunstprojekte fördern

Mangold zeigt auf die Bilder an der Wand und zeigt sich begeistert von der Kunstfertigkeit der Fotoarbeiten, obwohl die meisten Jugendlichen vorher kaum Kontakt zu künstlerischen Tätigkeiten hatten. „In Neukölln ist es so, dass die Kinder hier kaum Förderung generell erhalten und für sie ist es toll, diese Erfahrungen machen zu können. Da bekommen sie Berührungspunkte mit etwas, das für sie nicht alltäglich ist”, sagt die Künstlerin Kathrin Dröppelmann.

Dadurch ergeben sich gleich ganz neue Berufswünsche bei den Jugendlichen. Einige wollen jetzt sogar Fotografen werden. Oder vielleicht auch Dichter. Denn Elaine Lüling aus der Rütli Schule hat ihre Collage um ein Gedicht ergänzt: „Egal wie grau die Welt ist, du hast immer noch deine Fantasie, die dir aus deinem Kopf quellt und dir ein Lächeln auf’s Gesicht zaubert.”

