Am Freitag sagt die Stadträtin Mirjam Blumenthal (SPD) zur Neuköllner Anschlagserie aus. Ihr Auto wurde 2017 angezündet.

Brandanschlag Anschlagsserie in Neukölln: Zeugin Blumenthal sagt aus

Berlin. Gegen zwei Uhr nachts brannte im Januar 2017 Mirjam Blumenthals Auto. Heute ist die SPD-Politikerin Stadträtin für Jugend und Gesundheit im Bezirk Neukölln. Damals war sie Gruppenleiterin beim sozialistischen Kinder- und Jugendverband Die Falken. Schnell deutete vieles darauf hin, dass der Anschlag auf ihren Wagen an der Miningstraße in der Hufeisensiedlung von Nazis begangen wurde.

Lesen Sie dazu auch: Anschlag auf Auto von SPD-Politikerin Mirjam Blumenthal

Am Freitag – mehr als fünfeinhalb Jahre später – sagt die heute 50-jährige Neuköllnerin nun als Zeugin im Untersuchungsausschuss zur Neuköllner Anschlagsserie im Abgeordnetenhaus aus.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit September läuft der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter einer Serie rechtsextremer Brandanschläge und Bedrohungen in Neukölln. Fünf Angeklagte müssen sich vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Hauptangeklagte sind Sebastian T. (36) und Tilo P. (39). Die Polizei geht von mindestens 70 Taten aus.

Blumenthal wurde Opfer rechter Gewalt

Opfer in der Anschlagsserie waren stets Menschen, die sich gegen Rechts engagieren. So auch die derzeitige Neuköllner Bezirksstadträtin Mirjam Blumenthal (SPD), die nun als Zeugin und Opfer zugleich aussagt. Durch ihr Engagement gegen rechts wurde sie mehrfach zur Zielscheibe rechter Gewalt. 2017 kam es zum Brandanschlag auf ihr Auto. Zuvor hatten Neonazis sie telefonisch bedroht.

Als soziale Akteurin positionierte sie sich oft gegen Rassismus und beteiligte sich an Aktionen gegen rechte Gruppierungen sowie Parteien. Sie selbst initiierte unter anderem am 71. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz eine Gedenk- und Erinnerungsveranstaltung in Neukölln. Erst kürzlich lobten die Vorsitzenden der Grünen- und SPD-Fraktionen Blumenthal als „profilierte Kämpferin gegen Faschismus und Menschenfeindlichkeit“ und verteidigten sie gegen einen Rassismusvorwurf aus der CDU-Fraktion.

Zum derzeitigen Prozess gegen die Anschlagserie äußerte sie sich gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandeburg: „Wir müssen alles dafür tun, dass die wenigen Polizisten, die in irgendeiner Weise mit der rechten Szene verzahnt sind, nicht weiter in der Behörde arbeiten dürfen.“ Damit könnte unter anderem einer der Hauptangeklagten Sebastian T. gemeint sein, der bei einem Treffen mit einem LKA-Beamten des Landeskriminalamts zugegen gewesen sein soll.

Als erste Zeugin stellte sich die in Rudow lebende Politikwissenschaftlerin Claudia von Gélieu Rede und Antwort – und eröffnete damit dem Ausschuss neue Perspektiven.

Mehr dazu: Rechter Terror: Prozess um Neuköllner Anschlagsserie beginnt