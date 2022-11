Grundwasser steigt: Blumenviertel in Rudow klagt Land Berlin an

Berlin. Bewohnerinnen und Bewohner des Rudower Blumenviertel kämpfen seit der Wende mit einem hohen Grundwasserspiegel, der unter anderem für nasse Keller, Risse und andere Schäden sorgt. Fünf Grundstückseigentümer zogen nun gegen das Land Berlin vor das Verwaltungsgericht.

Dahinter liegt ein jahrzehntelanger Konflikt zwischen einigen Bewohnern und dem Land Berlin darüber, wer eigentlich für das Grundwassermanagement verantwortlich ist und wer für die notwendigen Wasser absenkenden Pumpen zahlen soll.

Hintergrund: Hohes Grundwasser im Blumenviertel

Seit 1997 hatte der Senat eine zentrale Brunnenanlage in Betrieb genommen, um kurzfristig ansteigendes Grundwasser abzupumpen und in den Teltowkanal abzuleiten. Ein Grund für die Wasserproblematik ist der sinkende Wasserverbrauch durch Industrie und Privathaushalte seit der Wende. Die wasserbehördliche Genehmigung für den Weiterbetrieb der Anlage lief nach zahlreichen Verlängerungen endgültig am 31. Juni 2022 aus und die Pumpe wurde abgestellt.

Kläger fordern Weiterbetrieb der zentralen Brunnenanlage

Der Vorwurf der Kläger lautet, das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, habe in der Vergangenheit rechtswidrig gehandelt. Sie befürchten durch das Abstellen der Pumpe einen erneuten Grundwasseranstieg und sehen die Verpflichtung beim Senat, für „siedlungsverträgliches Grundwasser“ durch den Weiterbetrieb der abgeschalteten Brunnenanlage zu sorgen.

Land Berlin: Kein rechtswidriges Handeln der Behörden

Grundstückseigentümer werfen dem Land Berlin vor, rechtswidrig gehandelt zu haben, indem es das Gebiet trotz der Wasserproblematik als Bauland genehmigt, den Bauherren falsche Auskünfte über die Bausicherheit gegeben hatte und einer Hinweispflicht nicht nachgekommen war.

Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück. Auch das Verwaltungsgericht befand die Ausweisung des Gebiets als bebauungsfähig für zulässig. Die Baugenehmigung wäre nur dann rechtswidrig gewesen, wenn eine Gesundheitsgefahr bestanden hätte oder Probleme mit baulichen Mitteln nicht hätten behoben werden können. Dies sei hier nicht der Fall, so das Gericht.

Auch der Vorwurf fehlender Hinweise, dass die Siedlung auf Sumpfgebiet stehe, wurde abgelehnt. Eine Hinweispflicht von Seiten der Behörden gebe es nicht. Stattdessen liege die Verantwortung, sich über die Bausicherheit zu erkunden, bei den Architekten. Das Gericht sehe nicht ein, „dass den Bauherren und Klägern jede Eigenverantwortung abgesprochen wird.“

Abgeschaltete Pumpe rechtmäßig

Ähnlich sah es das Gericht bei der zentralen Brunnenanlage: Bereits kurz nach Inbetriebnahme 1997 hatte es einen Posteinwurf vom Senat an die Bewohner gegeben, der darüber informierte, dass die Pumpe nicht auf Dauer bestehe und die Verpflichtung, für abgedichtete Keller zu sorgen, bei dem Bauherren liege.

„Die Genehmigung war von vornherein erst einmal auf zehn Jahre beschränkt und eigentlich sollte sie schon viel früher abgeschaltet werden“, hieß es von den Vertretern des Landes. Dennoch wurde sie immer wieder verlängert, um nach weiteren Lösungen zu suchen.

Das Gericht brachte außerdem zum Ausdruck, dass die Effizienz der Brunnenanlage hinterfragbar sei, da sie nur geringfügig Wasser abgesenkt habe – circa einen halben Meter. Außerdem seien seit der Abschaltung der Pumpe keine weiteren Vermessungsschäden in hohem Ausmaß aufgetreten.

Zwei Lösungsvorschläge vom Senat

Stattdessen führte der Angeklagte an, dass man sich um alternative Lösungen bemüht habe. Die Senatsverwaltung komme den Bürgern entgegen und bietet den Bau dezentraler Brunnenanlagen an. Auch eine gemeinschaftliche Brunnenanlage sei denkbar, insofern mindestens 200 Einwohnerinnen und Einwohner ihr Interesse bei der Senatsverwaltung zurückmelden – die Frist endete am 31. Oktober.

Die Bedingung dabei: Das Land übernimmt Planungskosten, Bürgerinnen und Bürger übernehmen Bau und Betrieb. Dafür hatte man das Pilotprojekt Grundwasser ausgerufen, das berlinweit mit 2,3 Millionen Euro gefördert wird. Eine Pilotanlage steht bereits – das Land hat die Planungskosten von rund 23.000 Euro übernommen. Etwa die Hälfte der Gesamtkosten. Meldeten sich 200 Bürger für eine Gemeinschaftsanlage zurück, lägen laut des Vereins „Siedlungsverträgliches Grundwasser“ die jährlichen Betriebskosten pro Beteiligtem bei 710 Euro.

Kläger lehnt ab: Verantwortung und Kosten liegen beim Land

Bis jetzt wurden die Anlagen kaum in Anspruch genommen, das Fördergeld nur geringfügig verausgabt. Auch die Kläger wiesen die Lösungen als nicht hinnehmbar zurück. Ein Kläger kritisierte, es gäbe für eine gemeinschaftliche Brunnenanlage keine geeignete Ortschaft in der Siedlung und das Konzept sei „völlig undurchdacht”. Weiter teilten die Kläger mit, „es ist nicht Aufgabe der Bürgerschaften, für das Land Berlin das komplexe Grundwassermanagement in Berlin auszuüben.“

Der Anwalt der Kläger ergänzte, dass in einem Vermerk des Senats aus den 90er-Jahren eine Verlagerung der Kosten auf die Bewohner „ausgeschlossen“ wurde. Die Kostenpflicht liege beim Land, so habe es der Senat selbst geschrieben. Er appellierte abschließend an die politische Ebene: „So wie es hier geschieht, darf ein Staat nicht mit seinem Bürger umgehen.“

Das Verwaltungsgericht sah jedoch die Verantwortung nicht beim Senat, für das abgesenkte Wasser zu sorgen. Die zentrale Pumpe sei eine kurzfristige Lösung gewesen und keine verpflichtende: „Der Umstand, dass man so eine Anlage baut, heißt nicht, dass man es für alle Zeiten weiterbetreiben muss“, gibt das Verwaltungsgericht zu bedenken.

Das Urteil des Verwaltungsgericht wird für den nächsten Tag angekündigt.

