Queerer Jugendclub Qube wird queerfeindlich angegriffen

Berlin. Er steht seit Juni letzten Jahres für Schutz und Empowerment junger, queerer Menschen. Jetzt wurde der queere Jugendclub Q*ube am letzten Freitag Ziel queerfeindlicher Androhungen. Auf Instagram berichtete Q*ube von drei aggressiven Männern, die am 28. Oktober im Club unweit der Sonnenallee vorbeigekommen seien und die Mitarbeiterin sowie die anwesenden Jugendlichen mit entsprechenden Bezeichnungen beleidigt und bedroht hätten. Spätestens zu Silvester solle der Jugendclub brennen, hieß es demnach.

Q*ube geht an die Öffentlichkeit

Trotz Schock und Einschüchterung ging der Jugendclub mit der Drohung an die Öffentlichkeit und zeigt klare Haltung: „Wir machen das öffentlich, weil wir keinen Bock haben bei der Arbeit bedroht zu werden und weil wir keinen Bock haben, dass die Jugendlichen, die sowieso schon im Alltag Diskriminierungen ausgesetzt sind, in ihrem Schutzraum bedroht werden. Wir haben keinen Bock, für das, was wir sind, angegriffen zu werden“, hieß es auf dem Instagramkanal des Clubs.

Solidarische Unterstützung folgt prompt, vorwiegend von anderen queeren Projekten wie dem Nachbarsprojekt „Queer:Space“ vom Verein „Agentur für soziale Perspektiven“. Sie teilen den Aufruf zur Solidarität auf Twitter und fordern auch auf politischer Ebene „sofortiges Handeln von Bezirk und Senat“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das qube ist ein queerer Jugendtreff in Berlin Neukölln und wurde vor kurzem bedroht, der Club würde bald brennen! Wir fordern solidarische Unterstützung Aller und ein sofortiges Handeln von Bezirk und Senat! #protectqueerkids #keinfussbreit pic.twitter.com/nJY0JAaDIT — queer:Space 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@queer_spaces) October 25, 2022

Queerfeindlichkeit ist weiterhin Alltag

Immer wieder werden queere Personen im Bezirk feindlich angegriffen und bedroht. Das zeigen auch zwei Polizeimeldung aus der letzten Woche. So hatte erst vor wenigen Tagen, am 27. Oktober, eine Männergruppe auf der Sonnenallee ein schwules Paar homofeindlich beleidigt und eine mit Wasser gefüllte Glasflasche auf sie geworfen. Einen Tag zuvor meldete die Polizei erneut einen transfeindlichen Angriff am Hermannplatz vom April mit der wiederholten Bitte um Mithilfe bei der Tätersuche -dieses Mal mit Erfolg.

Gerade weil queere Menschen alltäglich Diskriminierungen erfahren, seien Schutzräume wichtig, sagt Danny Butter (Linke), Ausschussvorsitz für Gleichstellung, Bürgerdienste, Antidiskriminierung und Queerpolitik der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln: „Die Schutzräume sind wichtig, um sich mit anderen Betroffenen über diese Alltagserfahrungen austauschen zu können und um Beratungs- und Unterstützungsangebote zu unterbreiten.”

Besonders queere Jugendliche sind dabei auf Schutzräume angewiesen: „Studien zeigen, dass die Suizidalität bei queeren Jugendlichen höher ist als bei Teenagern, die diesem Spektrum nicht angehören. Ein Grund: Mobbing und Ausgrenzung, leider mitunter auch in den eigenen Familien​​”, erklärt Butter.

Berlin ist Regenbogenhauptstadt

„Berlin ist Regenbogenhauptstadt. Das ist Bekenntnis und Verpflichtung zugleich“, sagt Butter. Um dem Titel gerecht zu werden, müsse das bereits breite Berliner Programm zum Abbau von Gewalt und Diskriminierung gegen queere Menschen weiter ausgebaut und als Leitmotiv politischen Handelns ausgebaut werden.

Mehr über Neukölln lesen Sie hier.