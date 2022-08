Rhönräder in Neukölln: Besondere Turngeräte mit Drehmoment

Was man fürs Rhönradturnen mitbringen sollte? Körperspannung braucht man auf jeden Fall, sagt Katja Rickauer von der Rhönrad-Abteilung des Turn- und Sportvereins Neukölln, kurz TuS Neukölln. „Was aber noch ein bisschen wichtiger ist, ist Mut.“ Denn die Metallgeräte, in denen die Turnerinnen des Vereins akrobatische Kunststücke vollführen sind schwer, die Sportlerinnen bewegen sich dabei auch über Kopf, in die Höhe und verlassen die schützenden Fußschlaufen. „Wenn wir stürzen, stürzen wir immer auf Metall.“

Trainiert wird in der Sporthalle der Kepler-Oberstufe in Neukölln daher stets zu zweit. Immer eine Turnerin steigt in das Rad, während eine Übungsleiterin aufpasst. Der Platz in der Sporthalle ist eng, auch wer gerade nicht aktiv ist, muss die Räder immer im Blick halten.

Das Turnen mit dem Rhönrad geht zurück auf Otto Feick, der als Kind in einer Konstruktion aus zwei miteinander verbundenen Wagenrädern den Hügel hinunter gerollt ist. In den 1920er-Jahren entwickelte er daraus das Rhönrad – benannt nach seiner Wahlheimat Rhön in Bayern, von der aus sich die Turndisziplin verbreitet hat. Die Rhönrad-Abteilung des TuS Neukölln hat aktuell 25 Turnerinnen, erzählt Rickauer. Aktiv dabei sind etwa 16 bis 20 Personen. „Wir haben alle Altersklassen, die jüngste, die momentan turnt, ist sechs Jahre alt, die älteste 52.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Eins-zu-Eins-Betreuung nimmt viel Zeit in Anspruch

Alle Altersklassen trainieren zusammen, immer mittwochs und donnerstags für drei Stunden. Damit trotz der aufwendigen Betreuung jeder zum Zug kommt, hat die Rhönrad-Abteilung ein System entwickelt. „Wir trainieren sozusagen nach einem Stundenplan“, erklärt Katja Rickauer. „In der Regel hat jeder insgesamt 25 Minuten Turnzeit mit einem Trainer. Die jüngeren Turnerinnen machen den Anfang, gegen Ende – bis 21 Uhr – sind die Erwachsenen dann dran.“

Die Atmosphäre in der Rhönrad-Abteilung ist familiär, erzählt Rickauer. „Uns macht die Einzigartigkeit unserer Menschen aus. Es kommen hier sehr viele verschiedene Charaktere zusammen und uns schweißt der Sport zusammen.“ Man trifft sich auch privat – und über die Altersgrenzen hinaus. Katja Rickauer selbst ist über die eigene Familie zum Sport gekommen. Die ist dem Rhönradturnen nämlich schon seit einiger Zeit verfallen. „Meine Schwester hat vor rund 35 Jahren damit angefangen. Wir sind vier Schwestern, und eine Zeit lang haben wir alle mal Rhönrad geturnt.“ Mittlerweile trainiert auch die nächste Generation mit.

Im Training bereiten sich die Turnerinnen auch auf Wettkämpfe vor. Dieses Jahr stehen für den TuS Neukölln noch zwei an: „Im Norddeutschen Pokal treffen sich alle Vereine aus Norddeutschland und machen gemeinsam einen großen Wettkampf“, so Rickauer. „Danach haben wir noch einen Berliner Mannschafts-Wettkampf.“ Eigentlich seien sie immer in Saison, erzählt sie.

Vier Disziplinen gibt es im Rhönrad beim TuS Neukölln, erklärt Rickauer: Die bekannteste ist das Geradeturnen, bei dem das Rhönrad auf beiden Reifen eine gerade Strecke entlang rollt, während die Turner im Rad verschiedene Elemente turnen. Dann gibt es das Spiralturnen, bei dem die Rhönräder auf einem der beiden Reifen tellern, ähnlich wie bei einer Münze. Die dritte Disziplin ist der Sprung: Hierfür wird das Rhönrad in Bewegung gesetzt und die Turnerinnen springen auf das rollende Rad hinauf. Am Schluss springen sie vom Rad hinunter. Die letzte Disziplin ist Geradeturnen mit Musik – das sei so etwas wie die Königsdisziplin, erklärt Rickauer.

Je nachdem welche Disziplin man turnt, kommt ein Rhönrad mit einem bestimmten Durchmesser zum Einsatz. „Jeder hat ein festes Geraderad, dessen Größe von der Körpergröße und der Armlänge abhängt“, so Rickauer. „In der Spirale sind die Räder kleiner, im Sprung ein bisschen größer.“

Seit 1949 gibt es die Rhönrad-Abteilung des TuS Neukölln. Der Traditionsverein selbst ist sogar noch deutlich älter. Er wurde im Jahr 1865 in Berlin-Neukölln gegründet. Heute hat er 1025 Mitglieder, erzählt Manfred Mattik, Vorstandsmitglied des Vereins. Insgesamt ist der Verein in 15 Abteilungen gegliedert, sagt Mattik. „Rein zahlenmäßig liegen die Schwerpunkte etwa im Basketball mit 350 Mitgliedern und Handball mit 260 Mitgliedern. Die Turnsparte, zu der auch die Rhönrad-Abteilung gehört, hat rund 300 Mitglieder.“

Günstige Mitgliedsbeiträge sollen allen Neuköllnern den Sport ermöglichen

Die Abteilungen verteilen sich über verschiedene Sportstätten vom Norden Neuköllns bis hinunter in die Gropiusstadt, erklärt Mattik. Das Besondere: Der Verein arbeitet weitgehend auf ehrenamtlicher Basis, sagt er. So werde etwa die Vorstands- und Verwaltungsarbeit allein durch ehrenamtliche Kräfte ohne Aufwandszuschüsse erbracht. Auch die Übungsleiter kommen demnach meist aus der Vereinsjugend oder dem Nachwuchs und sind mit vollem Herzen dabei. Mattik erklärt, worauf es dem TuS Neukölln ankommt: „Das ist ein Aspekt, den wir gerade als Neuköllner Verein hochhalten: Wir haben uns bemüht, günstige Mitgliedsbeiträge zu realisieren.“ Man wolle keine finanziellen Hürden für Menschen, die Sport machen wollen, schaffen.

Auch über die einzelnen Abteilungen hinaus gestaltet der TuS Neukölln das Vereinsleben abwechslungsreich. So gibt es alle zwei Jahre eine große Show der Tanz-Abteilung „Schrille Schrullen“, zu der der Verein an zwei Nachmittagen einlädt. Und dieses Jahr fand nach zwei Jahren Corona-Pause der „Tower Run“, eine Laufveranstaltung im Treppenhaus eines Hochhauses in der Gropiusstadt, statt. So will der Verein auch neue Mitglieder anwerben. Denn trotz der familiären Atmosphäre steht der Verein neuen Mitgliedern immer offen, so Mattik.

TuS Neukölln 1865 e.V. –

Rhönrad-Abteilung, Lipschitzallee 29,

12351 Berlin



Mittwochs und donnerstags trainiert die Rhönrad-Abteilung ab 18 Uhr in der Sporthalle der Kepler-Oberschule Neukölln.





www.tus-neukoelln.de