Wieder Palästinenser-Demonstration in Neukölln angekündigt

Berlin. Erneut ist eine Demonstration von Palästinenser-Gruppen gegen die Politik Israels in Berlin angekündigt. Der Titel bezieht sich auf die "Vertreibung des palästinensischen Volkes 1948 durch die israelische Besatzung" und die Tötung einer Journalistin kürzlich bei Auseinandersetzungen. Demonstriert werden soll an diesem Samstag um 16.00 Uhr auf dem Hermannplatz, angemeldet sind 200 Teilnehmer. Kürzlich waren solche Demonstrationen wegen möglicher Gewaltausbrüche und antisemitischer Parolen verboten worden. Das sei derzeit aber nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Die Journalistin war am 11. Mai während eines israelischen Militäreinsatzes im besetzten Westjordanland durch Schüsse getötet worden.

Für eine andere Demonstration zum Thema Flüchtlinge und Seenotrettung am Samstag um 11.30 Uhr am Reichstag sind 700 Menschen angemeldet. "Stoppt die Kriminalisierung von Flucht und Seenotrettung", lautet der Titel. Am Sonntag um 14.00 Uhr wollen laut Anmeldung rund 3000 Demonstranten am Brandenburger Tor gegen den Krieg Russlands in der Ukraine protestieren.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-366947/2