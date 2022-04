Neuköllner Maientage 2022: Das müssen Besucher wissen

Zum letzten Mal finden in diesem Jahr die Neuköllner Maientage in der Hasenheide statt. Alle Infos zum Volksfest.

Berlin. Ein Volksfest mitten in der Hasenheide: Die Neuköllner Maientage 2022 starten nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Freitag, 29. April. Der traditionsreiche Rummel geht in diesem Jahr in seine 55. Auflage und dauert bis zum 22. Mai. Den Auftakt der Maientage bildet der traditionelle Fassanstich durch Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Freitag, 29. April, um 17 Uhr.

In die Vorfreude auf die Hasenheide-Kirmes mischt sich auch Wehmut. Denn die Maientage finden in diesem Jahr zum letzten Mal in der Neuköllner Grünanlage statt. Grund ist der schlechte Zustand der Hasenheide. Künftig sollen die Maientage an einem anderen Standort stattfinden.

Neuköllner Maientage 2022: Die wichtigsten Fakten

Öffnungszeiten: 29. April bis 22. Mai 2022, täglich ab 15 Uhr, sonn- und feiertags ab 14 Uhr

29. April bis 22. Mai 2022, täglich ab 15 Uhr, sonn- und feiertags ab 14 Uhr Standort: Hasenheide in Neukölln, Columbiadamm (vis-à-vis Sommerbad Neukölln)

Hasenheide in Neukölln, Columbiadamm (vis-à-vis Sommerbad Neukölln) Anfahrt: Bus M43 (U8, Bahnhof Boddinstraße)

Bus M43 (U8, Bahnhof Boddinstraße) Eintritt: frei

frei Familientag: immer mittwochs mit halben Preisen auf Karussells und Bahnen

immer mittwochs mit halben Preisen auf Karussells und Bahnen Feuerwerk: immer sonnabends

Maientage in Neukölln 2022: Das sind die Attraktionen

Ein Riesenrad auf den Neuköllner Maientagen (Archivbild).

Foto: STEFAN ZEITZ / imago

Erstmals steht auf den Maientagen der größte mobile Freefall-Tower. Mit ihm fahren Besucher 85 Meter in die Höhe. In den Sesseln einer Drehbühne lässt sich die Aussicht genießen – bis die Sessel mit den Besuchern in die Tiefe sausen. Beschaulicher lässt sich der Blick über Berlin aus dem Riesenrad genießen.

Wer rasante Karussells und Bahnen bevorzugt, kann viel Action erleben auf zwei Autoscootern, auf der Achterbahn, im Break Dance, mit Fast & Furious, Shaker, The Beast, Twister, auf Riesenrutsche oder Wildwasserbahn.

Auch für kleine Rummel-Fans haben die Schausteller wieder Karussells aufgebaut. Für Familien gibt’s immer mittwochs den Familientag mit halben Preisen auf Karussells und Bahnen.

Rund geht‘s auch auf der Show-Bühne im Biergarten, in dem Live-Konzerte stattfinden.

Zahlreiche Stände und Buden sorgen für das leibliche Wohl der Besucher mit Kirmes-Leckereien und Spezialitäten aus aller Welt - auch vegan, vegetarisch und halal.