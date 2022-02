Clans: Remmo-Schwarzbau soll dieses Jahr abgerissen werden

Berlin. Der Bezirk Neukölln strebt den Abriss des illegal errichteten Gebäudes auf dem Grundstück der Familie Remmo in Alt-Buckow für dieses Jahr an. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamts auf Nachfrage. Einen genauen Zeitraum nannte er jedoch noch nicht. Klar sei nur, dass die Zustände auf dem Grundstück „formell wie materiell rechtswidrig“ seien und der Bau auch nachträglich nicht genehmigungsfähig. „Zur Beseitigung der rechtswidrigen Zustände kommt ausschließlich ein Rückbau in Betracht“, so der Sprecher weiter.

Konkret geht es um einen rund 500 Quadratmeter großen Flachbau, der ohne Rücksprache mit den Behörden im Garten neben der denkmalgeschützten Gründerzeitvilla errichtet wurde. Der Bezirk hatte spätestens seit 2018 Kenntnis davon, blieb aber zunächst untätig. Begründung: Es handele sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit – nachrangig gegenüber Bauten, von denen eine Gefahr für Leib und Leben ausgehe.

Räumungsklage gegen Remmos: Prozess startet im März

Dass Bauarbeiter in den nächsten Wochen mit der Abrissbirne anrücken und den Bau unter großem Polizeischutz dem Erdboden gleich machen, scheint aber unwahrscheinlich. Im November reichte der Bezirk Räumungsklage gegen die Bewohner ein, über die das Amtsgericht Neukölln im März verhandeln will. „Wir erwarten ein Urteil im 1. Halbjahr 2022“, sagte der Bezirkssprecher.

Das Grundstück mit der Villa in Buckow, das in Ermittlerkreisen lange als Schaltzentrale des Clans galt, gehört zu den 77 Immobilien der Remmos, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmte. Die Behörden gehen davon aus, dass sie mit illegal erwirtschaftetem Geld erworben wurden. Der Gesamtwert wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Das Berliner Kammergericht gab der Behörde in einigen Fällen recht – so auch hier.

Die Remmos, die das Haus 2012 kauften, wurden so von Eigentümern zu Mietern. Neuer Eigentümer des Grundstücks ist der Bezirk Neukölln. Der kündigte den Clanmitgliedern im August 2021 fristlos, gewährte wegen des angespannten Wohnungsmarkts mehrere Monate Aufschub.

Bezirk hat Clan fristlos gekündigt

Als Grund für die Kündigung gab Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) seinerzeit „schwerwiegende Verstöße gegen das Vertrags- und Vertrauensverhältnis“ an. Konkret soll es dabei um einen gefälschten Mietvertrag für das Nachbargrundstück gegangen sein, dass die Bewohner ebenfalls nutzten. Im Juli 2021 wurde unter massivem Polizeischutz ein Zaun zwischen beiden Grundstücke gezogen.

Die Polizei rechnet dem Remmo-Clan in Berlin rund 1000 Mitglieder zu, die nicht alle kriminell sind. Einzelne Mitglieder fallen jedoch immer wieder durch zum Teil spektakuläre Straftaten auf. So wurde ein Mitglied für den Überfall auf eine Sparkasse in Mariendorf im Jahr 2014 verurteilt. Die Beute in Höhe von knapp zehn Millionen Euro tauchte nicht mehr auf.

Ein weiteres Mitglied erhielt zuletzt eine siebenjährige Haftstrafe, weil er im Februar 2021 an einem Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm beteiligt war. Auch norddeutsche Behörden ermittelt derzeit gegen Familienmitglieder wegen mehrere Einbrüche in Banken in und um Hamburg.

Prozess um Einbruch in Grünes Gewölbe in Dresden gestartet

Auch für den Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum im Jahr 2017 wurden zwei Mitglieder des Remmo-Clans verurteilt. Sie sitzen derzeit neben vier weiteren Familienmitgliedern auch in Dresden auf der Anklagebank, weil sie laut Staatsanwaltschaft im November 2019 in das Grüne Gewölbe einstiegen und dort Schmuck und Edelsteine mit einem Versicherungswert von 113,8 Millionen Euro entwendeten.