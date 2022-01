Spätkauf-Inhaber mit Baseballschläger und Messer verletzt

Drei maskierte Männer haben am Montagabend einen Spätkauf-Inhaber in Berlin-Neukölln verletzt und ausgeraubt.

Berlin. Drei Männer haben am Montag einen Spätkauf an der Lahnstraße in Neukölln überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Maskierten gegen 18.40 Uhr das Geschäft betreten und mit einem Baseballschläger sofort auf den 53 Jahre alten Inhaber eingeschlagen haben. Zudem sei der Mann mit einem Messer verletzt worden.

Die Täter entwendeten Geld aus der Kasse und flüchteten zu Fuß in Richtung Karl-Marx-Straße, als ein Zeuge den Spätkauf betrat. Der verletzte 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.