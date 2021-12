Kaffeewette für die Neuköllner Kältehilfe

Auch in diesem Jahr wettet Neuköllns Bürgermeister Hikel wieder um Kaffeepäckchen für die Kältehilfe-Einrichtungen in seinem Bezirk.

Berlin. Ein weiterer Corona-Winter stellt viele obdachlose Menschen vor große Herausforderungen. Auch im Bezirk Neukölln unterstützen mehrere Einrichtungen der Kältehilfe wohnungslose Menschen durch warme Mahlzeiten, Notübernachtungsplätze, Frühstück und Waschgelegenheiten.

Die Einrichtungen sind auf Spenden angewiesen und nach dem Erfolg in den vergangenen zwei Jahren ruft Bezirksbürgermeister Martin Hikel die Berliner wieder zur Kaffeewette auf.

Zum dritten Mal wird er dabei unterstützt von Nahkauf-Betreiber Michael Lind. Die Bedingungen der Kaffeewette: Für je 100 von Berlinerinnen und Berlinern gespendete Packungen Kaffee spendet Michael Lind 200 Euro an Einrichtungen der Kältehilfe Neukölln.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

200 Euro Geldspende für 100 Päckchen Kaffee

In den vergangenen Jahren haben private Spender, Schulen und Unternehmen aus Neukölln für bis zu 500 Packungen Kaffee gespendet.

„Die Neuköllnerinnen und Neuköllner sind da, wenn es drauf ankommt. Deshalb bin ich sicher, dass wir auch dieses Jahr wieder viel Kaffee und Spenden sammeln für diejenigen, die am wenigsten haben“, sagt Bezirksbürgermeister Martin Hikel.

Kaffeepakete können im Neuköllner Rathaus abgeben werden

Die Sammelaktion findet bis zum 17. Dezember 2021 statt. Kaffeespenden können täglich im Rathaus Neukölln von 8 bis 18 Uhr an der Pförtnerloge im Erdgeschoss abgegeben werden. Im Anschluss wird der gesammelte Kaffee und die Spende an die Notübernachtungsstellen Evas Obdach und Kubus Kältehilfe, an die Tee- und Wärmestube des Diakoniewerkes Simeon, die Krisenanlaufstelle Wildwasser e.V. und die Wärmestube Sankt Richard verteilt.

Kaffeespenden-Aktion bis 17. Dezember, täglich von 8 bis 18 Uhr im Rathaus Neukölln, Pförtnerloge im EG, Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin.