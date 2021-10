Schüler und Schülerinnen aus Neukölln dürfen in einem demokratischen Prozess über ein Budget in Höhe von insgesamt 20.000 Euro entscheiden.

Wie entscheidet man in einem demokratischen Prozess darüber, wie Geld zum Nutzen aller eingesetzt wird? Dies können Schüler und Schülerinnen aus Neukölln beim Projekt Schülerhaushalt lernen (Symbolbild).

Projekt Schülerhaushalt 20.000 Euro für Schüler in Neukölln: Jetzt bewerben

Berlin. Alle Schulen in bezirklicher Trägerschaft aus Neukölln können sich ab sofort um eine Teilnahme am Projekt Schülerhaushalt für das Jahr 2022 bewerben.

Der Haushalt für Schüler und Schülerinnen ist ein Projekt, das die jungen Menschen ganz praktisch an die Mitbestimmung heranführt. Den Schülern und Schülerinnen der teilnehmenden Schulen steht ein festes Budget zur Verfügung, über dessen Verwendung sie in einem demokratischen Prozess entscheiden können.

„In Neukölln haben wir den Schüler*innen-Haushalt auf 20.000 Euro verdoppelt“, sagt Bildungsstadträtin Karin Korte, (SPD). Im Jahr 2022 könne man somit die von den Schülerinnen und Schülern aufgestellten Haushalte von zehn Schulen mit je 2000 Euro fördern. „Für die beteiligten Kinder und Jugendlichen sind das wichtige Partizipationserfahrungen, die zur weiteren demokratischen Teilhabe einladen“, so Korte.

Teilnehmende Schulen erhalten eine pädagogische Begleitung

Alle öffentlichen Schulen in bezirklicher Trägerschaft können teilnehmen: Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und sonderpädagogische Schulen.

Die Schulen erhalten neben dem Budget, über das die Kinder und Jugendlichen demokratisch entscheiden, eine pädagogische Begleitung in Form von Beratungsangeboten, Materialien und Workshops vom Verein Servicestelle Jugendbeteiligung. Dieser koordiniert den Schülerhaushalt in Berlin seit 2015 und unterstützt Schulen seitdem erfolgreich in der Umsetzung und bei der langfristigen Verankerung des Projekts.

Schulen können sich bis Freitag, 10. Dezember, um die Teilnahme am Schülerhaushalt bewerben, alle Informationen dazu gibt es im Internet. Anfang des Jahres erhalten die Schulen dann eine Rückmeldung. Das Projekt soll voraussichtlich von März bis November 2022 umgesetzt werden.