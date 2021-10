Solche Einsätze will die Linksfraktion in Neukölln in Zukunft verhindern: Einsatzkräfte der Polizei stehen vor einem Kiosk im Stadtteil Neukölln (Archivbild). Vor allem Shisha-Bars, Spielhallen, Cafés und Gaststätten wurden in der Vergangenheit oft kontrolliert.