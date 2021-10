Impfaktion im Neuköllner Sozialamt

Bei der Impfaktion am Sozialamt in Neukölln kommt der Impfstoff des Herstellers Moderna zum Einsatz. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die sich impfen lassen wollen.

Berlin. Im Amt für Soziales in Neukölln gibt es am Donnerstag, 28. Oktober, von 9 bis 12.30 Uhr eine kleine Impfaktion. Wer sich impfen lassen möchte, kann in dieser Zeit in die Donaustraße 89/90 kommen.

Ziel der Aktion ist es, insbesondere Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen durch das Sozialamt erhalten, zu erreichen. Das Angebot steht jedoch auch allen anderen Menschen offen.

Wer sich impfen lassen möchte, muss sich mit einem gültigen Ausweisdokument beim Sicherheitsdienst am Eingang melden. Es wird der Impfstoff von Moderna eingesetzt.