Die Polizei hat in der Nacht zu Montag eine völlig betrunkene Radfahrerin angehalten. Erst wurde sie aggressiv, dann wunderte sie sich.

Mit einer originellen Antwort hat eine betrunkene Radfahrerin in Neukölln auf eine Kontrolle der Polizei reagiert. Die Frau war in der Nacht zu Mittwoch ohne Licht in Schlangenlinien die Sonnenallee entlanggefahren - wobei sie mindestens einmal bei Rot fuhr, ohne sich um den Querverkehr zu kümmern. Als die Polizei die 33-Jährige anhielt, fiel den Beamten auf, dass die 33-Jährige „ordentlich angetütert“ war. Sie „pustete“ denn auch 1,76 Promille.

Zur Blutentnahme auf die Wache wollte sie nicht, sondern trat einem Beamten gegen das Schienbein, worauf die Polizisten ihr Handschellen anlegten. Sie wundere sich, dass man so einen Aufstand mache, hieß es laut der Behörde und sagte demnach: „Hier ist doch Neukölln, hier fahren alle betrunken bei Rot.“ Nach der Blutprobe in der Gefangenensammelstele wurde sie wieder entlassen. Es folgen Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs.