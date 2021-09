Zum Welttierschutztag: Lasst eure Hunde segnen

Pfarrerinnen Jasmin El-Manhy und Susan Kachel segnen am 4. Oktober in der Genezarethkirche Hunde und deren Halter und Halterinnen.

Berlin. Das Berliner Segensbüro lädt am Montag, 4. Oktober, zum Welttierschutztag von 18 bis 20 Uhr zu einer Segnung von Hunden und ihren Haltern und Halterinnen in der Neuköllner Genezarethkirche ein.

„Gott segnet seine ganze Schöpfung, auch die Tiere“, sagt Pfarrerin Jasmin El-Manhy. Sie seien Mitgeschöpfe, die Würde haben und Segen verdienen. „Deshalb sprechen wir am 4. Oktober Hunden und ihren Menschen den Segen zu“, so El-Manhy.

Sie wird gemeinsam mit Pfarrerin Susan Kachel die Hunde und deren Halter und Halterinnen in der Genezarethkirche nahe dem Tempelhofer Feld segnen. „Hunde sind Lebensbegleiter“, so El-Manhy.

Illegaler Welpenhandel nimmt während der Pandemie zu

Gerade während der Pandemie sei deutlich geworden, wie wichtig für viele Menschen die Beziehung zu ihren Hunden sei. Einsamkeit und fehlende Sozialkontakte hätten in der Coronakrise aber auch zu einer wachsenden Nachfrage geführt, die Tierheime und seriöse Züchter und Züchterinnen nicht ausreichend abdecken konnten. Der illegale Welpenhandel über das Internet habe in dieser Zeit stark zugenommen.

Aus diesem Grund wird das Segensritual vom Tierschutzverein für Berlin (TVB) mitorganisiert. „Gemeinsam mit dem Tierschutzverein möchten wir darauf aufmerksam machen, dass illegaler Welpenhandel Tierleid bedeutet und Leben kostet“, so El-Manhy. Der Tierschutzverein werde mit einem Infostand in der Kirche zu dem Thema informieren.

Professioneller Fotograf macht auf Wunsch Bilder von der Segnung

Der Welttierschutztag wird jährlich am Todestag des Heiligen Franz von Assisi begangen. Der Gründer des Franziskanerordens betrachtete das Tier als lebendiges Geschöpf Gottes und als schützenswertes Mitgeschöpf des Menschen.

Daten zum Termin: Die Hundesegnung am Welttierschutztag findet am Montag, 4. Oktober, von 18 bis 20 Uhr in der Genezarethkirche, Herrfurthplatz 14, in Neukölln statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Es gelten die aktuellen Regelungen des Infektionsschutzes (3-G). Ein professioneller Fotograf wird auf Wunsch kostenfrei Bilder machen, die auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Segensbüros genutzt werden.