Initiativen, Vereine und Kreative organisieren am Sonnabend, 9. Oktober, rund um den Mittelweg in Neukölln ein vielfältiges Programm.

Gutes Essen verbessert zweifelsohne die Lebensqualität – beim „Tag des guten Lebens“ in Neukölln gibt es kostenlose Kochkurse.

Nachbarschaft „Tag des guten Lebens“ in Neukölln

Berlin. Was braucht es, um ein gutes Leben zu führen? Wie unterschiedlich die Antworten darauf ausfallen können, wollen lokale Initiativen, Vereine und Kreative am Sonnabend, 9. Oktober, von 14 bis 20 Uhr beim „Tag des guten Lebens“ im Kiez rund um den Mittelweg in Neukölln zeigen.

Alle Anwohner und Anwohnerinnen sind dazu eingeladen, sich mit eigenen Sitzmöglichkeiten oder Spielen dazu zu gesellen und an dem vielfältigen Programm teilzunehmen.

„Tag des guten Lebens“: Mittelweg soll öffentliches Wohnzimmer werden

„Wir rufen ganz Neukölln auf, den Kiez rund um den Mittelweg zum öffentlichen Wohnzimmer zu verwandeln“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage. Sie planen für die Gäste unter anderem Livemusik, kostenlose Mitmachangebote wie etwa Kochkurse, Podiumsdiskussionen und ein Spielmobil.

Aufgrund der Coronaverordnung wird darum gebeten, sich bis zum 30. September für die Mitmachangebote digital anzumelden. Die Veranstaltung ist für alle Besucher und Besucherinnen kostenlos.

Der Tag des guten Lebens wird im Auftrag des Bezirksamts Neukölln von New Standard Studio in Zusammenarbeit mit der Better Life GmbH umgesetzt. Ein besonderer Fokus der Veranstaltung soll auf den Themen Nachhaltigkeit, Inklusion und Wohlbefinden liegen.