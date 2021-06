Vier Stolpersteine in Neukölln verlegt

Die zwei Steine in der Brusendorfer Straße 23 erinnern an das Ehepaar Anna-Maria und Anton Grylewicz, die beide Widerstand gegen das NS-Regime leisteten.

Das Museum Neukölln hat am Dienstag vier Stolpersteine ins Straßenpflaster im Bezirk eingelassen: zwei wurden in der Brusendorfer Straße 23 verlegt, ein Stein in der Donaustraße 114 und ein Stein am Kottbusser Damm 88-89. Die Stolpersteine erinnern an den jeweils letzten frei gewählten Wohnort der Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden.

Die SA verwüstete die Wohnung des Ehepaars Anna-Maria und Anton Grylewicz

Die zwei Steine in der Brusendorfer Straße 23 erinnern an das Ehepaar Anna-Maria und Anton Grylewicz, die beide Widerstand gegen das NS-Regime leisteten. Anton Grylewicz wurde am 8. Januar 1885 in Berlin geboren. Er engagierte sich seit dem Jahr 1912 in der Sozialdemokratie und war später Mitglied verschiedener kommunistisch-trotzkistischer Organisationen.

Grylewicz war zeitweise als Stadtverordneter in Neukölln und Abgeordneter im Preußischen Landtag tätig. Anna-Maria Bräuer wurde am 1. Januar 1891 in Berlin geboren und heiratete 1912 Anton Grylewicz, mit dem sie in Neukölln lebte.

Da das Paar Widerstand gegen das Naziregime leistete, verwüsteten die Nationalsozialisten im Jahr 1933 ihre Wohnung. Anton Grylewicz konnte in die Tschechoslowakei flüchten. Anna-Maria Grylewicz wurde kurzzeitig verhaftet, konnte ihrem Mann aber dann doch nach Prag folgen, von wo aus das Paar 1937 nach Paris floh.

Die beiden Widerständler wurden im Jahr 1939 aus Deutschland ausgebürgert und mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Frankreich interniert. Anna-Maria und Anton Grylewicz flohen im Jahr 1941 von Vichy-Frankreich nach Kuba. Das Ehepaar kehrte später, in den 1950er Jahren, wieder nach Berlin zurück. Anna-Maria Grylewicz ist am 28. November 1970 und Anton Grylewicz zehn Monate später gestorben.

Walter Schulz aus der Donaustraße wurde in Berlin-Plötzensee ermordet

Mit dem Stein in der Donaustraße 114 wird an das Schicksal des ehemaligen Bewohners Walter Schulz gedacht. Walter Schulz wurde am 19. Januar 1903 in Berlin geboren und machte nach seinem Abschluss an der Volksschule in Neukölln eine Ausbildung zum Maschinenbauer. Schulz arbeitete auch als Obsthändler im Berliner Straßenhandel, wurde aber im Jahr 1931 arbeitslos.

Schulz wurde Mitglied im Roten Frontkämpferbund (RFB), dem paramilitärischen Wehrverband der KPD, und beteiligt sich an der Auseinandersetzung mit den Nationalsozialisten in Berlin. Er agierte ab Juni 1931 als Untergauführer des RFB für Tempelhof, Treptow, Baumschulenweg, Ober- und Niederschöneweide.

Unter dem Vorwand, er habe sich an Raubüberfällen beteiligt, wurde Schulz am 22. Dezember 1931 verhaftet und wegen „Anstiftung zum schweren Raub und Hehlerei” zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Im “Richardstraße-Prozess” wurde Schulz von den Nationalsozialisten wegen des Mordes an einem Nationalsozialisten aus dem Jahr 1931 in der Richardstraße 35 angeklagt und am am 29. Februar 1936 wurden fünf Todesurteile gegen kommunistische Widerstandskämpfer gefällt. Unter ihnen war auch Walter Schulz, der am 8. Juli 1937 in Berlin-Plötzensee ermordet wurde.

Elise Poser wohnte am Kottbusser Damm, bevor sie vertrieben und ermordet wurde

Der Stein am Kottbusser Damm 88-89 erinnert an das Leben von Elise Poser. Elise Poser wurde am 5. Juni 1881 in Breslau geboren und wohnte seit 1934 bis zu ihrer Deportation am Kottbusser Damm. Mit etwa 1000 weiteren Juden und Jüdinnen wurde Elise Poser am 14. November 1941 im Transport der „Welle V“ aus Berlin in das Ghetto Minsk deportiert, wo sie ermordet wurde.