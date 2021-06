Jugendstadtrat warnt vor Kinderehen in den Sommerferien

Berlin. Die Sommerferien stehen kurz bevor und damit eine unbeschwerte Zeit für die meisten Kinder und Jugendlichen. Für Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) aus Neukölln ist dies allerdings auch Anlass, eine Warnung auszusprechen: „Auch in diesem Jahr warne ich gemeinsam mit der Schulstadträtin und dem Bezirksbürgermeister vor der Zwangsverheiratung in den Sommerferien.“

Für zu viele Kinder aus Neukölln sei diese Gefahr eine bedrohliche Realität. Der Jugendstadtrat will gemeinsam mit Schulen, Jugendclubs und dem Neuköllner Kinderschutzteam gegensteuern: „Wir geben wie jedes Jahr Hilfestellung und Tipps, wie sich Kinder wehren können“, so Liecke. Vor allem müssten die Kinder und Jugendlichen ihren eigenen Eltern schon vor dem Aufenthalt im Heimatland klar machen, dass sie nicht verheiratet werden wollen. „Dazu geben wir Vordrucke an die Hand und bieten Kontaktstellen an“, so Liecke.

Kriseneinrichtung Papatya bietet Mädchen und jungen Frauen einen Zufluchtsort

Die Kriseneinrichtung Papatya bietet für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund Hilfe und Schutz, wenn sie unter familiären oder religiösen Konflikten leiden. Ein Zweig der Kriseneinrichtung ist auf das Thema Verschleppung und Zwangsheirat spezialisiert.

Das Team, zu dem türkischsprachige, kurdischsprachige und deutschsprachige Sozialpädagogen und eine Psychologin gehören, unterstützt bereits seit 30 Jahren Mädchen und junge Frauen, die unter Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsverheiratung oder Verschleppung ins Herkunftsland der Eltern leiden.

1800 Betroffene kamen zur Einrichtung, 600 melden sich jährlich telefonisch oder online

Den Angaben auf der Homepage der Kriseneinrichtung zufolge konnten bereits 1800 Personen einen Zufluchtsort in der Einrichtung finden und über 600 Betroffene erhalten jährlich über das Telefon oder die Online-Beratungsstelle SIBEL Rat von den Pädagogen.

Viele der Mädchen und jungen Frauen befürchteten, ins Herkunftsland der Eltern verschleppt und dort zurückgelassen zu werden, wenn sie sich gegen die Heiratsabsichten ihrer Familie zur Wehr setzten oder die Familie erfahre, dass sie einen heimlichen Freund haben.

Es ist wichtig gegenzusteuern, bevor die Mädchen ins Ausland reisen

Wenn sie erst einmal in der Türkei, im Irak, im Libanon oder einem anderen Land seien, meist ohne Pass und ohne Handy, seien sie schutzlos ausgeliefert und könnten sich nur schwer dagegen wehren.

Es sei darum umso wichtiger, präventiv zu arbeiten – bevor die Mädchen oder jungen Eltern Deutschland verlassen haben. In den meisten Fällen handele es sich um Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren, die einen Migrationshintergrund haben.

Bezirksstadtrat Falko Liecke: Zwangsheirat und Kinderehe gehören nicht nach Neukölln“

Laut statistischen Angaben sind ein Drittel der von Zwangsheirat Betroffenen minderjährig und über 50 Prozent der Zwangsverheiratungen findet im Ausland statt.

Die Kinderehe ist in Deutschland ausnahmslos verboten. Und auch Ehen nach ausländischem Recht mit einem Ehepartner unter 18 Jahren werden aufgehoben oder sind nichtig.

„Bei aller Toleranz für die Vielfalt von Kulturen und Lebensentwürfen: Zwangsheirat und Kinderehe gehören definitiv nicht zu unserem Neukölln“, so Liecke. Wer Kinder verschleppe und im Ausland verheirate, stelle sich gegen alles, was die westliche Gesellschaft ausmache. „Diese klare Haltung brauchen wir immer dann, wenn religiöse oder kulturelle Bräuche unseren grundlegenden Werten widersprechen“, meint der Jugendstadtrat.

Info: Mädchen und junge Frauen, die Hilfe benötigen, erreichen das Kinderschutzteam unter der Telefonnummer: 030 90239 55555.