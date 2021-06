Kindernotdienst Nogat 7 darf bleiben

Die Adler-Group kündigt an, den Mietvertrag des Kinder- und Jugendnotdienstes in der Nogatstraße 7 zu verlängern.

Beim Kinder- und Jugendnotdienst in der Nogatstraße erhalten junge Menschen zwischen zwölf und 18 Jahren, die sich in einer Krisensituation befinden, Unterstützung.

Es gibt gute Neuigkeiten für den Kinder- und Jugendnotdienst „Nogat 7“ in Neukölln. Die Adler Group, die das Gebäude in der Nogatstraße 7 an die Einrichtung vermietet, hat signalisiert, dass sie auch nach Ablauf des Mietvertrages in diesem Jahr weiter an die Jugendeinrichtung vermieten will.

Im Mai dieses Jahr hatte die Adler Group zunächst signalisiert, dass man den befristeten Mietvertrag mit „Nogat 7“, der Ende dieses Jahres ausläuft, nicht mehr verlängern wolle, erzählt Roland Zeeck, Geschäftsführer des Trägervereins Aktion’70 - Jugendhilfe im Verbund, gegenüber der Berliner Morgenpost. „Wir hatten die Hoffnung, bleiben zu können, schon fast aufgegeben“, so Zeeck. Gerade in Anbetracht der angespannten Lage am Immobilienmarkt habe sich das Team große Sorgen gemacht, die Räumlichkeiten zu verlieren und keine Ausweichmöglichkeiten zu finden.

Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) habe dann aber Gespräche mit der Vermieterin in Gang gebracht, so Zeeck. Der rbb berichtete über die Jugendeinrichtung und gleich im Anschluss kam von der Vermieterin ein positives Zeichen.

Sprecher der Adler Group: Missverständnisse führten zur Absage

Die vorläufige Absage an die Jugendeinrichtung sei durch interne Umstrukturierungsprozesse und unglückliche Umstände zustande gekommen, erklärt Dobroslawa Pazder, Sprecher der Adler Group, auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

Es habe Missverständnisse gegeben, doch schon bald wolle man der Jugendeinrichtung eine Rückmeldung schicken in der man bestätige, dass das Mietverhältnisses fortgesetzt werden soll. Dies solle auch für die Gewerbeeinheit, die das Jugendprojekt im Gebäude nutze, gelten.

Objekt an der Nogatstraße 7 soll teilweise umgewandelt werden

„Ein so wichtiges, erfolgreiches und langlebiges Projekt wie die „Aktion 70 – Jugendhilfe im Verbund“ bedarf der vollen Unterstützung auch von unserer Seite als Vermieter und soll erhalten bleiben, wie zuvor auch von uns signalisiert“, so Pazder. Er verspricht, dass die Verträge der Wohnungen der Aktion’70 in der Nogatstraße 7 nach Rücksprache verlängert und nicht gekündigt werden.

Die Adler Group hat beim Bezirksamt die formale Aufteilung des Objektes für eine teilweise Umwandlung in Eigentumswohnungen beantragt und vorgenommen. Es solle jedoch nicht das gesamte Haus umgewandelt werden, so Pazder.

Bezirksstadtrat Falko Liecke (CDU): „Entscheidendes Signal für die soziale Infrastruktur“

Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke ist erleichtert über die Ankündigung der Adler Group, den Mietvertrag des Kinder- und Jugendnotdienstes in der Nogatstraße 7 zu verlängern.

„Die Ankündigung der Adler Group ist ein ganz entscheidendes Signal, dass soziale Infrastruktur in dieser Stadt weiterhin ihren Platz hat“, sagte Bezirksstadtrat Falko Liecke (CDU). Der Eigentümer sehe den Erfolg und die Bedeutung des Jugendhilfeprojektes für den ganzen Bezirk und habe mit seiner Zusage die volle Unterstützung signalisiert.

Kinder- und Jugendnotdienst nimmt Kinder und Jugendliche in Krisen temporär auf

Die Kriseneinrichtung „Nogat 7“ richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren, die in familiären Krisensituationen leben, von Obdachlosigkeit bedroht sind, Orientierung und Perspektive suchen oder in anderen Jugendhilfeeinrichtungen nicht bleiben können.

Die Einrichtung bietet bis zu zwölf Kindern und Jugendlichen rund um die Uhr einen Schutzraum und die Pädagogen und Sozialarbeiter unterstützten die Sorgeberechtigten dabei, die Krise zu bewältigen. Zu diesem Zweck gibt es in der Nogatstraße sieben Doppelzimmer und eine hauswirtschaftliche Grundversorgung.

Verlust der Räumlichkeiten wäre für die jungen Menschen eine Katastrophe gewesen

„Das „Nogat 7“ wird auch in Zukunft ein Ort für Geborgenheit, Unterstützung und Hilfe für junge Menschen bleiben wie bisher – das hat der Vermieter schriftlich zugesichert“, so Liecke.

Der Verlust der Räume hätte für die Jugendhilfe in Neukölln eine enorme Krise bedeutet. Jugendliche in einer Notsituation hätten dann nicht mehr untergebracht werden können, was in Anbetracht der berlinweit zu wenigen Plätze eine Katastrophe gewesen wäre.