Sieben Personen erhalten die Neuköllner Ehrennadel

Berlin. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) und der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Lars Oeverdieck haben kürzlich auf Schloss Britz an sieben Personen die Neuköllner Ehrennadel für das Jahr 2020 verliehen. Aufgrund der Pandemie musste die Ehrung im vergangenen Jahr ausfallen. Es handelt sich bei der Ehrennadel um die höchste Ehrung des Bezirks Neukölln und es wurden dieses Jahr sieben Bürger und Bürgerinnen ausgezeichnet.

Türkischer Verein wird zum Nachbarschaftstreff für Menschen aus aller Welt

Eine Ehrennadel ging an Cemal Boyraz, der im Jahr 2010 den Verein Sivasli Canlar gründete. Ursprünglich war der Verein als Treffpunkt für Menschen aus Boyraz Geburtsstadt Sivas in der Türkei gedacht, jedoch wurde Sivasli Canlar schnell zu einem Nachbarschaftstreff in der Donaustraße, in dem sich Menschen aus der ganzen Welt treffen. Es finden dort etwa Deutschkurse statt, es gibt eine Fußballmannschaft und einen Chor.

Vorsitzender des Rudervereins begeistert Menschen für den Teamsport

Eine weitere Ehrennadel ging an Matthias Herrmann. Der Sportler wurde im Jahr 2003 Weltmeister im Leichtgewicht Achter und war insgesamt 20 Jahre lang als Trainer bei der Rudergemeinschaft Wiking in Neukölln tätig. Herrmann ist seit 2007 Vorsitzender des Rudervereins, in welchem er zuvor noch viele andere Posten ausübte. Er hat während dieser Zeit viele Kooperationen mit Schulen und Firmen aus Neukölln aufgebaut und konnte dadurch viele Menschen aus dem Bezirk für den Teamsport begeistern.

Rechtsanwältin berät Senioren und Seniorinnen auf Griechisch

Die Juristin Renate Neupert erhielt die Neuköllner Ehrennadel für ihr Engagement bei der allgemeinen Sozialberatung von To Spiti, wo sie vor allem griechischsprachige Senioren und Seniorinnen aus Neukölln berät und unterstützt. Die Rechtsanwältin war bis 2014 als Referatsleiterin im Büro der Integrationsbeauftragten tätig und gehört seit 1993 zur Berliner Härtefallkommission.

Vorsitzender der Kirchengemeinde Fürbitt-Melanchthon verteilt Essen an Obdachlose

Kurt Niedtner erhielt die Ehrennadel für sein ehrenamtliches Engagement im Nachtcafé der evangelischen Kirchengemeinde Fürbitt-Melanchthon. Im Winter wird dort wöchentlich bis zu 60 Menschen ohne Obdach ein Essen, ein Bett und wenn nötig auch medizinische Versorgung angeboten. Niedtner ist seit drei Jahren Vorsitzender der Kirchengemeinde Fürbitt-Melanchthon, in deren Kirchengemeinderat er bereits seit dem Jahr 1991 Mitglied ist.

Hauswart-Ehepaar packt während der Pandemie Lunchpakete für Obdachlose

Michael und Hartmut Trottner wurden für ihren Einsatz für wohnungslose Menschen ausgezeichnet. Das Ehepaar ist seit 30 Jahren als Hauswart und Hauswartin im barrierefreien Haus Britz tätig. Als während der Corona-Pandemie soziale Einrichtungen geschlossen wurden, begannen sie – auch mit eigenen finanziellen Mitteln – Lunchpakete zu packen und Essen für wohnungslose Menschen zu kochen. Mittlerweile haben sie 15.000 Lunchpakete an Menschen ausgegeben.

Pflegekräfte am Vivantes Klinikum Neukölln auf Corona-Stationen im Einsatz

Sara Villain, Stationspflegeleiterin am Vivantes Klinikum Neukölln, erhielt die Neuköllner Ehrennadel stellvertretend für alle Pflegekräfte, die während der gesamten Pandemie ihre angestammten Fach- und Arbeitsplätze verlassen haben und unermüdlich auf den Corona-Stationen im Einsatz waren. Über 1.650 Covid-Patienten und Patientinnen wurden bislang im Klinikum Neukölln behandelt.

Die Neuköllner Ehrennadel wird seit 1984 verliehen. Insgesamt wurden bereits 182 Bürgerinnen und Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement für den Bezirk geehrt. Unter ihnen sind viele bekannte und auch weniger bekannte Namen. Sie alle eint, dass sie sich in und für Neukölln herausragend engagiert haben.