Coronavirus in Berlin-Neukölln: Fünf Testzentren wegen Mängeln geschlossen

Coronavirus in Berlin Fünf Testzentren in Neukölln wegen Mängeln geschlossen

Unter Koordination des Ordnungsamtes im Bezirksamt Neukölln sind am Dienstagnachmittag mehrere Corona-Testzentren kontrolliert worden. Aufgrund von Mängeln, die der Neuköllner Amtsarzt feststellte, mussten insgesamt fünf Teststellen geschlossen werden.

„Ich bin überzeugt, dass der Großteil der Testzentren ordentlich arbeitet. Trotzdem hat die Aktion gestern gezeigt, dass es schwarze Schafe gibt“, sagte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Die Testzentren sollten eigentlich Sicherheit bringen, anstatt neue Ängste zu schüren. „Deshalb werden wir den Kontrolldruck hochhalten.“ Die Bundesregierung habe dem Betrug Tür und Tor geöffnet und müsse die Betrügereien sofort stoppen – gerade um die vielen ehrlichen Betreiber zu schützen. Der Bezirk habe keine Daten zu Abrechnungen, doch „wir werden jeden Verdacht und jeden Hinweis weitermelden, der uns bei unseren Kontrollen auffällt“, so Hikel.

Corona-Testzentren in Neukölln: Tests nicht nach Gebrauchsanweisung durchgeführt

Im Rahmen des Verbundeinsatzes führten Dienstkräfte des Ordnungsamtes, des Polizeiabschnitts 54, des Landeskriminalamts, des Hauptzollamtes Berlin, der Senatswirtschaftsverwaltung und der Senatsgesundheitsverwaltung insgesamt an fünf Anschriften in Neukölln gewerberechtliche Kontrollen durch. Kontrolliert wurden zwei Juweliere sowie drei kurzfristig eingerichtete Corona-Testzentren. In beiden Juweliergeschäften wurden unter anderem Verstöße gegen das Geldwäschegesetz festgestellt und zur Anzeige gebracht.

In zwei der drei Corona-Testzentren wurde durch die Senatsverwaltung für Gesundheit eine unzureichende Testdurchführung festgestellt. Hauptsächlich seien hierbei nicht zugelassene Tests und die nicht nach Gebrauchsanweisung durchgeführte Durchführung bemängelt worden. Der Amtsarzt des Gesundheitsamtes Neukölln habe auf Grundlage der Ergebnisse die Entziehung der Testzulassung und die sofortige Schließung beider Teststellen angeordnet. In einem dritten Testzentrum mussten durch die Verantwortlichen hygienische Mängel beseitigt werden.

Wenn die Auswertung eines Corona-Tests 15 Minuten dauert, das Ergebnis aber schon wenige Augenblicke nach dem Abstrich auf dem Handy eingeht, sollte das nachdenklich machen...

Unser #LKA bearbeitet die ersten Anzeigen wegen Verdacht des Abrechnungsbetruges.

^tsm pic.twitter.com/5Svo0OFrB1 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 2, 2021

Parallel zum Verbundeinsatz wurden durch das Gesundheitsamt Neukölln gestern sechs weitere Testzentren überprüft. In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls drei Testzentren geschlossen, darunter die Teststellen in der Lucy-Lameck-Straße 9, in der Werbellinstraße 5 und in der Hermannstraße 158, wie Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) der Berliner Morgenpost mitteilte. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung über die Hotline des Gesundheitsamts hätten Gesundheitsbeamte und Hygieneaufseher am Dienstagabend die Teststationen auf mögliche Verstöße gegen die Hygienebedingungen getestet, so Liecke. Insgesamt wurden gestern somit fünf Neuköllner Testzentren geschlossen.

Mitarbeiter einer Corona-Teststelle benutzte drei- bis fünfmal dieselben Handschuhe

Es seien bei der Kontrolle einige Mängel festgestellt worden, so Gesundheitsstadtrat Liecke. Die Schutzausrüstung sei nicht vollständig gewesen oder nicht richtig verwendet worden: In einem Fall seien Handschuhe erst nach jedem dritten bis fünften Kunden gewechselt worden. In einem weiteren Fall wurden offensichtlich getragene Handschuhe wieder angezogen. Der Mitarbeiter habe auf Rückfrage nicht gewusst, wo er neue Handschuhe zum Wechseln finde.

Es habe einen Fall gegeben, in welchem das Teststäbchen nicht ganz eine Minute in der Pufferlösung geblieben oder der Test verdeckt worden sei. Die Tests seien in einer Teststelle nicht richtig gelagert und die Testkits verschmutzt gewesen. „Es ist etwa auch wichtig, dass lange genug gewartet wird, bevor die Ergebnisse mitgeteilt werden“, sagt Liecke. In einem Fall habe der Tester bereits nach fünf bis zehn Minuten ein Ergebnis herausgegeben – in dieser Zeit kann jedoch kein verlässliches Ergebnis vorliegen. Es seien in einem Fall keine PSA, sondern lediglich FFP2-Masken getragen worden.

Insgesamt 5 Corona-Testzentren haben wir gestern in #Neukölln geschlossen. Das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt werden auch weiter in Zusammenarbeit mit anderen Behörden wie @polizeiberlin und @SenGPG den Kontrolldruck hochhalten. Unsere PM 👇https://t.co/0ApyyAURnK — Bezirksamt Neukölln (@BerlinNkl) June 2, 2021

Gesundheitsamt Neukölln plant weitere Kontrollen der Teststellen

„Eine der Teststellen ist sogar an eine Apotheke angeschlossen, was natürlich noch etwas prekärer ist, als wenn ein Gastronom eine Teststelle betreibt und dabei einen Fehler macht“, sagte Gesundheitsstadtrat Liecke der Berliner Morgenpost. In jedem Fall seien die Mängel aber nicht zu entschuldigen.

Das Gesundheitsamt Neukölln plane, von nun an regelmäßig Kontrollen durchzuführen, um Betrug zu vermeiden. In den letzten Tagen hatten sich bereits kritische Stimmen bezüglich der Abrechnungen von Teststellen gemehrt. Es gab auch Kritik, dass die Teststellen kaum kontrolliert würden, da die Betreiber keine Nachweise bei der Abrechnung von Corona-Tests vorweisen müssten.