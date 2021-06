Corona Berlin Berichte: Razzia in Corona-Testzentren in Neukölln

Nach der Kritik an einigen Corona-Teststellen in Berlin hat Neukölln am Dienstag offenbar Konsequenzen gezogen. Wie "Tagesspiegel" und "BZ" übereinstimmend berichten, sollen in dem Bezirk zwei Testzentren geschlossen worden sein.

Gründe seien unsachgemäßes Testen und Verstöße gegen die Hygieneregeln. Die Teststellen befinden sich in den Berichten zufolge in der Bar "La Vida" und der Fahrschule "Forty Four 44", beide liegen demnach an der Sonnenallee.

An der Razzia waren den Berichten zufolge Zollbeamte, das Gesundheitsamt Neukölln, die Gesundheitsverwaltung, Wirtschaftsverwaltung und die Berliner Polizei beteiligt. Sie wollten möglichen Verstößen gegen die Hygienebedingungen oder Betrugsverdacht im Zusammenhang mit der Abrechnung von Coronatests nachgehen.

Wie es weiter heißt, war eine Station bereits geschlossen, als die Beamten eintrafen, in der anderen hätten keine Verstöße festgestellt werden können.