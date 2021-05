Berlin-Rudow: Herrliche Blicke und weite Flächen entdecken

Überall auf der Strecke durch Rudow finden sich idyllische Orte. Am Meskenbecken beginnt der Meskengraben, der dann weiter nordwestlich in das Rudower Fließ mündet und es so mit wenigstens etwas Wasser versorgt. Das Fließ verläuft ab dem Bildhauerweg unterirdisch und mündet später in den Teltowkanal.