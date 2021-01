Corona in Berlin: Bezirk Neukölln bietet Tests vor Pflegeheimbesuchen an  

Neukölln bietet Service an: Angehörige können sich vor Besuchen in Pflegeheimen im Corona-Abstrich-Zentrum (CAZ) testen lassen.

Berlin. Im Corona-Abstrich-Zentrum, kurz: CAZ, können sich seit Mitte Januar Angehörige per Schnelltest untersuchen lassen, wenn sie am gleichen Tag jemanden in einem Pflegeheim besuchen wollen. Fällt ein Ergebnis positiv aus, findet anschließend direkt ein PCR-Test statt. 30 Neuköllnerinnen und Neuköllner haben diese Option bereits in Anspruch genommen.