Schulreinigung in Berlin Neukölln: Eltern und Lehrer machen weiter Druck

Viele sehen dringenden Verbesserungsbedarf beim Hygienestandard in den Schulen. Offener Brief an Bürgermeister Martin Hikel übergeben.

Berlin. Eltern, Lehrer und Schüler haben am Mittwoch vor der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung (BVV) einen offenen Brief an Bürgermeister Martin Hikel übergeben. Darin fordern sie, dass sich der Bezirk noch stärker für eine Rekommunalisierung der Schulreinigung einsetzen soll. Das bedeutet, dass Reinigungskräfte direkt beim Bezirk beschäftigt wären. Dazu soll es bereits im Schuljahr 2020/21 Modellprojekte geben. So könne man die Leistungen beauftragter Firmen mit denen der beim Bezirk angestellten Reinigungsleute vergleichen.