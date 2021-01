300.000 Masken für Bedürftige

Zur Stunde werden in Britz 300 000 OP-Masken in Portionsbeutel á fünf Stück verpackt. Das Technische Hilfswerk (THW) wird ab morgen das Bezirksamt bei der Verteilung unterstützen. Von Dienstag bis Freitag können sich Bedürftige dann gegen einen Nachweis ihrer Situation an einer der acht Ausgabestellen kostenfrei Masken abholen.

Das Technische Hilfswerk deckt nacheinander die Neuköllner Wochenmärkte ab, aber etwa auch im Rathaus oder im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt sind Standorte zur Vergabe. Bewusst habe man sich gegen eine zentrale Stelle entschieden, an der alle Menschen vorbeikommen müssen, erzählt Christian Bärmann aus dem Bezirksamt. Er koordiniert die Aktion mit dem THW. Lange Schlangen wolle man durch die Stationen in allen Ortsteilen vermeiden.

Außerdem fänden auch Menschen mit Beeinträchtigungen so in ihrem Umkreis einen Anlaufpunkt. Fünf Masken, das reicht nicht lange. Als dauerhafte Lösung, so Bürgermeister Martin Hikel, sei das Angebot auch gar nicht konzipiert. Vor allem ginge es darum, Menschen in finanziellen Nöten schnell die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen.

Die Masken seien eine Überbrückung, um kurzfristig steigenden Preisen zu begegnen. Eigentlich ist beim Neuköllner Ortsverband des THW im Januar Winterpause, die Geräte werden gewartet, Kleinigkeiten erledigt, sagt Anja Villvock, die seit über 30 Jahren dabei ist. Kurzfristig packen nun pro Schicht 20 Ehrenamtliche an.