Spaziergang vom Neuköllner Schillerkiez zur Friedrichstraße

Berlin.

Früher mit nicht dem besten Leumund behaftet, hat sich der Neuköllner Schillerkiez mit dem Herrfurthplatz im Zentrum in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Wohnadresse gemausert. Das hat auch mit der Schließung des Flughafens Tempelhof und der jetzigen Nutzung als riesiges Naherholungsgebiet zu tun. Doch das Tempelhofer Feld lassen wir bei diesem Spaziergang buchstäblich links liegen und gehen vom Herrfurthplatz über die Herrfurthstraße rechts am Parkeingang vorbei, wo ein asphaltierter Weg hinüberführt zum Columbiabad und dem Columbiadamm. Der wird links bei einer Ampelanlage überquert.

Vor einem breitet sich das weite Grün des Volksparks Hasenheide aus. Nach wenigen Metern lohnt sich ein Abstecher nach rechts zum Stei­nlabyrinth von Ellen Esser. Besonders beliebt ist der Pflasterstein-Parcours der Berliner Künstlerin bei Kindern. Doch leider ist die Genehmigung des Bezirksamtes Neukölln für die temporäre Installation abgelaufen. Also schnell hin, bevor die Steine womöglich verschwunden sind.

Die Steinblöcke auf der Rixdorfer Höhe

Foto: Martin Schwarz

Ein Spielplatz erinnert an die ­Märchen aus „1001 Nacht“

Die Tour führt zurück zum Hauptweg und rechts vorbei am traditionellen Biergarten „Hasenschänke“. Der ist momentan geschlossen, Obdachlose nutzen das überdachte Terrain als Winterquartier. Ein Stück weiter liegt rechts ein hübscher Spielplatz, der sich dem Motto „1001 Nacht“ verschrieben hat. Kurz danach biegen wir links ab.

Immer geradeaus führt ein steiler Weg hinauf zur Rixdorfer Höhe. 67,9 Meter ist der Trümmerberg hoch, die sandige Fläche mit vier Steinklötzen wirkt seltsam unwirklich – ein skurriler Ort, auf dessen besondere Atmosphäre man sich einlassen sollte. Über das Plateau hinweg führt der Weg in einer kurzen Rechts- und langgezogenen Linkskurve wieder hinunter zum Park. Wir biegen scharf rechts ab und gehen auf die Straße Hasenheide zu. Rechts ist das Denkmal für die Berliner Trümmerfrauen zu bewundern.

Am Blücherplatz befand sich ­früher die Vergabestelle für DDR-Visa

Hinter schmucken Neubauten geht es nun links Richtung Südstern. Kurz vor der Lilienthalstraße erkennt man links eine stattliche Kirche: die St.-Johannes-Basilika, erbaut von 1893 bis 1896. Und daneben ein eher schmuckloser Kasten. Doch der ist etwas Besonderes: Hier residiert seit 2013 Erzbischof Dr. Nikola Eterović. Er ist der Apostolische Nuntius, also der Botschafter des Heiligen Stuhles und der verantwortliche Diplomat für den Vatikanstaat in Deutschland. Wenn man so will, ist Eterović so etwas wie der hiesige Stellvertreter des Stellvertreter Gottes. An der St.-Johannes-Basilika erinnern Tafeln an Papst Johannes Paul II.

Unser Weg führt uns hinüber zum Südstern, wo auf einer Verkehrsinsel die Kirche am Südstern mit ihrem neugotischen Baustil steil in die Höhe ragt. Das von 1894 bis 1897 erbaute Gotteshaus wird heute vom Christlichen Zentrum Berlin genutzt. Der Weg führt nun rechts in die Blücherstraße hinein. Ihr gilt es bis zur Urbanstraße zu folgen. Eine Ampelanlage weist den Weg hinüber zur Tempelherrenstraße mit ihren schmucken Altbauten. Die gute Wohnlage wird durch den nahen Landwehrkanal noch verstärkt.

Vorbei am schmucken Alten Zollhaus

Links am Carl-Herz-Ufer liegt das schmucke Alte Zollhaus, das Restaurant „Rutz-Zollhaus“ ist coronabedingt ebenso geschlossen wie das links am Uferweg anknüpfende Gartenlokal „Brachvogel“ mit seiner Minigolfanlage. Der Weg am Wasser führt über die Brachvogel- bis zu Zossener Straße. Auf der anderen Straßenseite am Blücherplatz tut sich ein schlichter, mit Graffiti verzierter Flachbau auf. Mancher wird sich erinnern: Hier befand sich vor dem Mauerfall eines von fünf Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten der DDR. Hier konnten sich West-Berliner ein Visum zur Einreise in die DDR besorgen.

Vorbei an der Amerika-Gedenk-­Bibliothek geht es nun rechts über das Tempelhofer Ufer, vorbei am U-Bahnhof Hallesches Tor hinüber zum Mehringplatz. Ein trister Ort, an dem gerade fleißig gebaut wird – vielleicht nutzt es ja etwas. Hier beginnt sie nun: die altehrwürdige Friedrichstraße.

Der südliche Bereich ist der ruhigere, der Weg führt nach ­Norden am Theodor-Wolff-Platz vorbei zum Besselplatz mit seiner modernen Plastik. Direkt daneben steht der eindrucksvolle Neubau der „Tageszeitung“. Über die Kochstraße hinweg befindet sich der ehemalige Checkpoint Charlie. Wo sich normalerweise die Touristen stapeln, ist es in Pandemiezeiten ruhig. Nördlich der Leipziger Straße beginnt der erst kürzlich eingerichtete Teil der Friedrichstraße, der nur für Fußgänger und Radfahrer zugänglich ist. Er reicht aller­dings nur bis zur Französischen Straße und leider nicht bis zum Bahnhof Friedrichstraße, wo unsere Tour endet.

Ausflugs-Info