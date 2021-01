Neukölln: So umgehen Barbetreiber die Corona-Regeln

Ferngesteuerte Türen So umgehen Barbetreiber in Neukölln die Corona-Regeln

Berlin. In Neukölln wird der Corona-Infektionsschutz immer wieder umgangen. Geschäfte, die auf den ersten Blick geschlossen sind, haben doch geöffnet. Die Ermittler treffen dabei immer wieder auf "kreative" Lösungen, um Gesetze zu umgehen.





In einem Spätkauf an der Sonnenallee wurde etwa eine gut getarnte Geheimtür entdeckt, die nur fernbedient per Summer vom Verkaufstresen aus geöffnet werden konnte und in einen Raum mit Geldspielgeräten führte. Die Geräte wurden versiegelt, die Tür verschlossen und ebenfalls mit einem Siegel versehen.





In einem Grillhaus an der Harzer Straße wurden in einem von außen nicht einsehbarem Nebenraum drei Geldspielgeräte aufgestellt. Als der Imbiss kontrolliert wurde, waren die Geräte an und Spieler saßen davor. Bei den Geräten handelte es sich Casinogeräte aus chinesischer Produktion mit illegaler Software. Diese Geräte sind derzeit massiv in Neukölln im Umlauf und immer wieder Ausgangspunkt für Streitereien wegen nicht ausbezahlter Gewinne. Die Geräte wurden sichergestellt, der Raum versiegelt.

An der Hermannstraße gelangten Besucher von einem legal geöffneten Spätkauf durch eine Tür in das daneben gelegene und augenscheinlich geschlossene Lokal, in dem drei eingeschaltete Geldspielgeräte standen. In dem Raum befanden sich insgesamt 20 Personen, die sich dort ohne Einhaltung der Abstandsregeln und ohne Mund-Nasen-Schutz aufhielten. Mit Unterstützung des Abschnitts 55 und einer Einsatzhundertschaft wurden die Personalien aller Anwesenden aufgenommen. Auch hier wurden zwei illegale Casinogeräte sichergestellt, das dritte versiegelt. Der Zugang zum Lokal wurde ebenfalls versiegelt.





Zu allen Verstößen wurden Straf- oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Betreiber der Lokale und die anwesenden Gäste gefertigt.​